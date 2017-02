Le Bassin d'Arcachon est désormais une marque

Le Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon a dévoilé ce mercredi soir la nouvelle marque "Bassin d'Arcachon". Un visuel et un logo qui seront déclinés par les entreprises locales pour mieux faire la promotion du territoire.

Il aura fallu de la patience ce mercredi soir aux mille personnes qui s'étaient déplacées au théâtre Olympia d'Arcachon pour découvrir la nouvelle marque du Bassin d'Arcachon. Après une présentation de plus d'une heure et demie, Michel Sammarcelli, le maire de Lège-Cap-Ferret et président du syndicat intercommunal du Bassin d’Arcachon, a dévoilé la nouvelle identité visuelle du territoire qui comprend le pays du Bassin d'Arcachon et le Val de Leyre. Un sobre "Bassin d'Arcachon" précédé de trois traits verticaux rappelant à la fois les pins et les parcs à huîtres. Et un logo "B'A" reprenant les initiales du Bassin d'Arcachon.

"Valoriser tous les atouts du Bassin"

Il a fallu un an de travail et de nombreuses réunions pour en arriver là. Une longue réflexion qui a "déjà permis de lancer une dynamique, explique Marie-Hélène Des Esgaulx, la sénatrice-maire de Gujan-Mestras. C'est une stratégie qui englobe les pôles touristiques, économiques et maritimes". Car cette nouvelle identité visuelle doit permettre aux entreprises locales de mieux vendre leurs produits, une marque qui doit aussi refléter l’identité des 115.000 habitants du Bassin. "Le Bassin est connu comme destination touristique, poursuit Michel Sammarcelli. C'est un atout incontournable mais on ne peut pas réduire le Bassin à cela. Cette marque doit mieux valoriser tous nos atouts et mieux équilibrer notre territoire". Pour Bruno Lafon, le président de la COBAN (Communauté de communes du Bassin d'Arcachon Nord) et maire de Biganos, "nous avons l'ambition de faire venir de nouvelles activités économiques. Cette marque permettra qu'il n'y ait pas seulement les vraies vacances, mais aussi la vraie vie des habitants". C'est désormais aux artisans, aux commerçants et aux entrepreneurs de s'approprier cette identité visuelle. La marque "Bassin d'Arcachon" et le logo seront immédiatement déclinés sur des objets promotionnels style sacs, t-shirts ou auto-collants.

Les photos de la soirée :

Michel Sammarcelli et Marie-Hélène des Esgaulx expliquent l'objectif de cette marque. © Radio France - Yves Maugue

Les maires Jean-Jacques Eroles (La Teste), Nathalie Le Yondre (Audenge), Yves Foulon (Arcachon) et Jean-Yves Rosazza (Andernos). © Radio France - Yves Maugue

Serge Simon, vice-président de la FFR, a comparé le lien nécessaire entre habitants du Bassin et les liaisons entre joueurs en mêlée. © Radio France - Yves Maugue

Le nouveau logo reprend les initiales du Bassin d'Arcachon. © Radio France - Yves Maugue