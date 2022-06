Le bateau russe le Shtandart de retour à La Rochelle, après quelques remous

Le Shtandart est finalement arrivé à La Rochelle ce mercredi 8 juin. Une escale était initialement prévue en mars. Mais n'a pas pu avoir lieu à cause de la guerre en Ukraine. Ou comment tout un équipage s'est retrouvé, bien malgré lui, au milieu du conflit.

Le Shtandart n'était pas venu à La Rochelle depuis un an.

Le Shtandart est habitué aux tempêtes. Mais une comme celle-ci, il n'en avait encore jamais traversée. La réplique de la frégate russe du XVIIIe siècle est finalement arrivée à La Rochelle ce mercredi 8 juin, avec le traditionnel, et tonitruant, coup de canon. Après quelques remous donc. Initialement, le trois mâts devait faire escale dans le bassin des Chalutiers au mois de mars. Voyage rendu impossible par l'éclatement de la guerre en Ukraine. Le navire s'est retrouvé comme blacklisté, tous les bateaux battant pavillon russe n'ayant pratiquement plus l'autorisation d'entrer dans les ports européens.

Un capitaine moitié russe moitié ukrainien

Le Shtandart a jeté l'ancre et attendu, de longues semaines, près de Marseille, à Port-de-Bouc. "C'était une drôle de période, on se sentait rejetés de partout. C'est vrai que sur le bateau _on sentait une tension, mais l'équipage est toujours resté très soudé_", relate Thibault, embarqué comme bénévole depuis quelques mois. D'autant que le drapeau russe flotte bien en haut des trois mâts, le capitaine est russe, oui, "mais je suis moitié/moitié, mon père est ukrainien, précise Vladimir Martus. Surtout, j'ai quitté définitivement la Russie il y a treize ans, parce que je ne suis pas en accord avec la politique de mon pays". Depuis, le capitaine ne quitte quasiment jamais son gouvernail, il navigue dans les mers du monde entier, dans une sorte de micro-communauté, "qui, je pense, est un modèle pour l'Europe."

J'ai rencontré par hasard le capitaine sur une plage. J'étais un peu perdue, toute seule à Nice, après avoir quitté l'Ukraine. Il m'a proposé de rejoindre l'équipage.

"En ce moment, nous sommes 13, pour sept nationalités différentes", comptabilise Vladimir Martus. Parmi les matelots, des Russes, forcément, mais aussi un Danois, un Lituanien, un Estonien, Thibault le Français. Et puis, l'une des dernières arrivées, une Ukrainienne, Ulyana, 30 ans. Elle ne parle que très peu l'anglais, apprend le Français sur le bateau, "mais c'est difficile". C'est donc une autre ukrainienne, Valeriia, jeune fille au pair depuis septembre à La Rochelle, qui fait l'intermédiaire.

Le cocon d'une réfugiée ukrainienne

Ulyana, 30 ans, réfugiée ukrainienne en France, a trouvé sa place parmi l'équipage du Shtandart. © Radio France - Lise Dussaut

"Trois jours après le début du conflit, j'ai quitté mon pays. J'habitais dans l'ouest. J'ai pris un train, j'ai traversé l'Europe, raconte cette matelote en herbe, des yeux couleur océan. J'ai fini par arriver en France, à Nice. J'ai vécu un temps dans un logement temporaire, mais je n'avais plus grand chose". C'est dans cette détresse, qu'il y a quelques mois, elle fait la rencontre impromptue de Vladimir Martus, sur une plage, alors qu'elle se baladait : "On a discuté. Il m'a proposé de faire partie de l'équipage. Je suis partie avec lui."

Le capitaine, Vladimir Martus, accueilli par les salariés du port de La Rochelle. © Radio France - Lise Dussaut

Depuis, le Shtandart est devenu son véritable cocon. "Ici, on ne parle pas de politique, d'économie, de religion, tous ces sujets qui pourraient être douloureux", affirme le capitaine. Ulyana vit désormais dans cette espace spartiate - tous, exceptés le chef, dorment dans des hamacs ou de petites couchettes au sous-sol -, mais ô combien empli de solidarité. "Je leur suis très reconnaissante, je suis bien ici. Je vais rester encore un moment" avoue l'Ukrainienne, qui aimerait rentrer chez elle, une fois la guerre terminée. Son frère est dans l'armée.

Le Shtandart va rester à La Rochelle jusqu'au 12 juin. Il se trouve dans le bassin des Chalutiers, en face de l'aquarium.