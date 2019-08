"Le Baudet", supermarché 100% collaboratif, doit bientôt ouvrir à Poitiers

Poitiers, France

"Le Baudet" sera inauguré le 13 septembre prochain. Ce nouveau supermarché est installé sur le plateau de Poitiers, au pied des immeubles du Forum Rivaud. Mais il est unique en son genre dans le Poitou, puisqu'il s'agit d'une boutique 100% collaborative, où les acheteurs sont aussi copropriétaires et donnent de leur temps (trois heures toutes les quatre semaines) pour la gestion de l'enseigne et le choix des produits. En passant par des fournisseurs locaux ou des achats groupés, les marges sont réduites à 21% pour toutes les denrées.

Deux ans et 83 coopérateurs plus tard

Ghislain Bourdilleau, un Poitevin qui travaille dans la communication, a imaginé ce magasin et a réuni les premiers coopérateurs en 2017. "Franchement deux ans pour donner vie au projet, c'est rapide", souligne-t-il. Il s'est inspiré du modèle new-yorkais de Park Sloop Food et d'une dizaine d'enseignes françaises. Grâce à un financement coopératif et l'aide d'Ekidom, le bailleur social poitevin, pour trouver des locaux, le projet prend aujourd'hui forme. Au 15 août, il compte 83 copropriétaires, "mais si on regarde les autres expériences françaises, on sait que ça va vite prendre. A l'ouverture dans un mois, on devrait être une centaine".

Des locaux presque prêts

Pour l'instant, dans les grands locaux du Forum Rivaud, il y a des rayons vides et quelques caddies. "On a eu beaucoup de choses d'occasion", explique Ariane, l'une des coopératrices. "Et là au fond, on va bientôt installer des grands frigos pour la crèmerie", sourit Ghislain.

Dans un premier "Le Baudet" sera ouvert trois soirs par semaine. "Le mardi, le vendredi et le samedi de 17 à 20h", ajoute Ariane. "Plus il y a aura de coopérateurs, plus nous pourrons ouvrir". D'ailleurs le supermarché recrute en ce moment son premier employé : un gestionnaire polyvalent.

Reste la question du prix. "Pour devenir coopérateur, on a trois investissements possibles, explique Ghislan Bourdilleau. Dix euros pour une part, pour les personnes aux plus bas revenus. Puis, dix parts à dix euros, ou quinze à quinze euros pour les familles". Toutes les parts achetées peuvent être revendues au moment d'un éventuel départ.