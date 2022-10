Le beau temps fait le bonheur du camping Le Floride au Barcarès : "Tous les logements sont complets"

En ce début de vacances scolaires, le camping Le Floride, au Barcarès, affiche presque complet jusqu'au 6 novembre. Les 450 logements (mobil-home, roulottes...) sont tous pleins, il ne reste que quelques emplacements pour les caravanes et tentes. "On est à presque 80% de remplissage, c'est un très bel automne", se réjouit la propriétaire du complexe cinq étoiles, Sylvie Michel.

"On aura plus de travail, tant mieux !" - Sylvie Michel, propriétaire du camping

Depuis mi-septembre, les réservations sont en plein boom, Sylvie Michel a même dû refuser certaines demandes et a décidé de laisser certains logements ouverts plus longtemps. "Les autres années, on fermait une partie du camping, pour préparer l'hivernage. Mais cette année, on a laissé ouverts ces 50 logements, explique Sylvie Michel. On aura plus de travail, mais bon, tant mieux !"

Il faut dire que ce dimanche, dans les allées du camping, on se croirait en été. Les vacanciers se promènent en tongs, serviettes de plage à la main. Michel à l'habitude de venir ici tous les étés, mais cette année, quand il a vu la météo d'octobre, il n'a pas hésité une seconde. "Il fait 25 degrés, c'est magnifique. On a même mangé sur la terrasse hier."