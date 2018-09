Un professionnel sur deux se dit satisfait de la saison. C'est ce qui ressort d'une enquête que vient de publier le comité régional du tourisme de Normandie. Et pourtant la fréquentation avait été timide en mai et juin...

Caen, France

La saison s'est globalement bien passée pour les professionnels du tourisme en Normandie. Et ce n'est pas terminé puisque 25% du chiffre d'affaires de la saison se fait traditionnellement après le 15 août.

Un début de saison timide

Après un printemps et un début d'été un peu timides, le mois d'août a largement redonné le sourire aux hôteliers, restaurateurs, patrons de gîtes, de campings et directeurs de musée. C'est ce qui ressort de l'enquête de satisfaction que le comité régional du tourisme de Normandie vient de publier. Son directeur, Mikael Dodds, était l'invité de France Bleu ce mercredi matin. Il a commenté ce "pré-bilan". Selon lui, la météo a eu une incidence importante cet été sur la fréquentation.

Ce superbe soleil a confirmé ce qu'on pressentait pour juillet et août après un mois de juin morose "

Mickael Dodds, directeur du comité régional du tourisme de Normandie, était l'invité de France Bleu ce matin Copier

orages ô désespoir

Un professionnel sur deux se déclare satisfait de la fréquentation touristique cet été selon Normandie Tourisme. Un bilan positif, mais en dents de scie. Tout était pourtant réuni pour que la saison démarre en fanfare. Avec trois weekends prolongés au cours du mois de mai forcément, ça aide et pourtant le mois de juin va vite doucher les espoirs des professionnels du tourisme. Les conditions météo se dégradent. Les orages sont nombreux et la pluie ne cesse de tomber durant la première décade. A cela s'ajoutent les grèves dans les transports. Résultat : un bilan largement négatif pour cette période. 38% de satisfaction seulement...

Un mois d'août exceptionnel

Il faut attendre juillet pour que la balance s'inverse peu à peu. Avec un bémol : la canicule provoque un déséquilibre. A cause des températures élevées, les vacanciers ont tendance à déserter l'intérieur des terres pour se réfugier en bord de mer. Résultat, sur le littoral trois professionnels du tourisme sur quatre se frottent les mains. Beaucoup moins dès que l'on s'éloigne des côtes. Mais la bonne nouvelle arrive au mois d'août. Un ensoleillement exceptionnel, de très nombreux spectacles, animations et autres festivités. Bref, ce mois d'août est de loin le meilleur de la saison. Et tant mieux car 36% de ces professionnels s'attendent à un mois de septembre plutôt moyen.

Le soleil a été très présent cet été en Normandie. Comme ici, fin aôut, à Pirou (50) © Radio France - - Francis Gaugain -

En attendant le 75ème...

Du côté de la clientèle étrangère et comme d'habitude, les Belges, Allemands et Néerlandais ont été au rendez-vous. Les Britanniques également mais un peu moins nombreux que les années précédentes. A Noter, comme à Paris cette année, le retour en nombre des touristes américains sur les plages du Débarquement. Un D-Day dont on célébrera l'an prochain le 75ème anniversaire. La Normandie s'attend à cette occasion à un pic de fréquentation pour juin 2019 . Avec toutefois une inconnue. Les chefs d'état et têtes couronnées seront-ils aussi nombreux sur les plages que lors des grands anniversaires précédents ? Impossible de répondre aujourd'hui à cette question. Car, avant cela, il y aura en novembre prochain en France la célébration du centenaire de la fin de la grande guerre. Un évènement qui pourrait, médiatiquement, reléguer au second plan les 75 ans du Jour-J. C'est en tout cas ce que craignent certains professionnels...