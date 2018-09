Bayonne, France

S'installer au Pays Basque, pour fabriquer des bérets basques, "c'est le petit plus" pour le marketing concède Rodolphe Grosset qui a fondé Le Béret Français il y a cinq ans. La proximité des voies de communication pour exporter, et la possibilité d’ouvrir un magasin d'usine ont aussi pesé dans la balance

Le choix de Bayonne

Rodolphe Grosset compte sur l'export pour doper ses ventes © Radio France - Bixente Vrignon

L'entreprise compte huit salariés et son chiffre d'affaires ne dépasse pas le million, mais elle est en croissance constante. Rodolphe Grosset met en avant le fait que "les marchés sont en France, mais on vend sur Internet et on vend en chapellerie. On travaille aussi en sous-marques pour des distributeurs mais notre activité, c'est beaucoup d'export, jusqu'à 60%"

Un produit de mode

Le béret s'est lentement dépouillé de son image vieillie de coiffe réservée aux bergers ou au monde agricole. Le béret noir traditionnel n'est plus qu'une petite partie des ventes, la plus grosse partie des bénéfices se fait auprès des fabricants de mode. Il est devenu un accessoire de la garde-robe féminine, explique le dirigeant de l'entreprise.

Meghan Markle, la duchesse du Sussex arbore aussi le béret © Radio France -

Le choix du nom de sa fabrique "Le Béret Français" a évité à Rodolphe Grosset de trancher le dilemme historique: savoir si le béret est basque ou béarnais. Côté français les autres fabricants de béret sont en Béarn, mais le plus gros industriel se trouve en Gipuzkoa, près de St Sébastien.