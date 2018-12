Le Berry mise sur le web pour attirer les touristes

Cher, France

Après une année 2018 globalement stable pour la fréquentation de nos deux départements berrichons, l'idée est d'investir beaucoup plus le web et de commercialiser des nouveaux produits. Berry Province a par exemple consacré 40.000 euros cette année pour accueillir des influenceurs web. Des bloggeurs ou youtubeurs qui vanteront le Berry sur le web. " C'est devenu un métier à part entière puisque aujourd'hui, on les paie pour qu'ils viennent explique Pascal Aupy, président de l'agence Tourisme et Territoires du Cher. Ils sont devenus incontournables quand ils affichent plusieurs centaines de milliers de followers."

L'assemblée générale de l'agence tourisme et territoires du Cher © Radio France - Kseniya Moustaphaeva

Sept influenceurs ont été invités dans le Cher cette année. Le Berry va également développer une offre de séjours ou d'animations clefs en main, sous forme de box . Une vingtaine de produits pourraient être lancés détaille Vincent Gerbier, chargé de la commercialisation à l'agence tourisme et territoire du Cher : " On veut proposer des activités comme de la location de vélo ou du canoë sur la Loire. Pourquoi pas des dégustations de vins du Berry et des activités bien être. Le visiteur pourra acheter une activité ou un pack incluant en plus de l'hébergement et de la restauration."

Le canal de Berry à vélo, lancé en 2018 dans le Cher. © Radio France - Michel Benoit

L'idée est aussi de développer les hébergements insolites : tipi, cabane dans les arbres... Reste un bémol : l'hôte berrichon n'est pas assez ouvert sur le monde et ne maîtrise pas assez les langues étrangères. Antonio a ouvert une chambre d'hôte à Noirlac, il y a trois ans. Son site est en français et en espagnol. Ce brésilien qui vit aujourd'hui en Berry, fait un constat sans appel : " Beaucoup d'hôtes disent, le touriste n'a qu'à parler français. Mais ce n'est pas professionnel ! C'est à nous de l'accueillir dans les meilleures conditions et de lui faciliter la vie." Les restaurateurs également devraient faire des efforts : trop peu de menus sont traduits ne serait-ce qu'en anglais. Environ 15 % des touristes en Berry sont d'origine étrangère.