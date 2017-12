L'Insee rend publique son étude sur le recensement de la population. Les départements de l'Indre et du Cher sont les deux seuls de la Région qui affichent un solde en baisse .

La baisse pour le Berry est considérable. Entre 2010 et 2015, selon les derniers chiffres du recensement de la population de l'Insee, l'Indre et le Cher perdent au total pratiquement 9.000 habitants : 6.976 habitants de moins dans l'Indre et 2.265 en moins pour le Cher .

Le Berry voit sa population diminuer parce qu'il y a plus de décès que de naissances. Pour l'Indre s'ajoute un solde migratoire négatif ce qui veut dire que le département n'attire pas de nouveaux habitants, et nombreux partent pour de nouvelles destinations. Pour le Cher le solde migratoire reste en revanche stable même s'il n'augmente pas.

L'évolution de la population dans les départements français. © Visactu - Visactu

Pour les communes, il est possible d'en voir le détail sur le site de l'Insee. La commune berrichonne qui perd le plus est Châteauroux avec 2 408 habitants de moins en 5 ans , pour Issoudun c'est autour d'1 millier de personnes.

Dans le Cher, c'est sur Saint-Amand-Montrond que l’hémorragie est conséquente : 842 habitants de moins. Sur Bourges il n'y en a que 310. Une ville sort du lot : Vierzon qui reste presque stable puisqu'elle ne perd que 27 habitants.