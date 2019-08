Le besoin d'électrochoc des hôpitaux ?

Faye-l'Abbesse, France

"Nous invitons chaque citoyen, chaque agent hospitalier, chaque élu local à interpeller nos députés, en particulier ceux de la majorité, pour exiger une véritable réforme garantissant l’égal accès pour tous aux soins et le maintien de véritables hôpitaux de proximité." La CGT du Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres évoque la crise de l'hôpital et précise : il n'y a pas que les urgences!

Alain Fouquet, le Secrétaire Général du syndicat s'explique :"Nous invitons chacun et chacune à exiger que notre établissement offre à la population les soins qu’elle est en droit d’attendre, que les personnels aient des conditions de travail dignes et un accès au statut de fonctionnaire. Si rien n’est fait très rapidement, alors le CHNDS dans sa configuration actuelle ne sera bientôt plus qu’un souvenir et nous aurons notre part de responsabilité si nous restons simples spectateurs de ce déclin."

un préavis de grève journalier

Pour mémoire, depuis le mois de mars, le syndicat CGT du CHNDS a déposé un préavis de grève journalier concernant tous les services de l’établissement." A Faye-l'Abesse comme dans les autres hôpitaux, forcément on point du doigt les services des urgences. Mais, le syndicat prévient " il ne faut pas oublier pour autant que le manque de personnel, le manque de temps, le rappel incessant sur les repos, les heures supplémentaires non récupérées et encore moins payées sont le lot quotidien d’une majorité de personnels tous grades confondus et dans tous les services !"

"Nos hôpitaux ont besoins d’un électrochoc et le gouvernement doit proposer des lois qui vont dans ce sens " résume le syndicat.