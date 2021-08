Le besoin de nature a dopé le tourisme en Corrèze cet été

Le mauvais temps et le pass sanitaire n'ont pas découragé les touristes. Les étrangers ne sont pas encore vraiment revenus mais la clientèle hexagonale a largement compensé. La saison estivale 2021 est donc plutôt bonne voire très bonne affirment les professionnels. En Corrèze notamment la plupart se disent très satisfaits.

Des campings pleins

Les hébergements ont notamment fait le plein. C'est vrai pour les gîtes, pour les chambres d'hôtes, les hôtels même et surtout les campings. "On est au dessus des années précédentes" affirme Alain Delprat, gérant du camping des Aubazines à Bort-les-Orgues, dont les logements ont affiché complet toute la saison et les emplacements durant toute la période entre 14 juillet et 15 août. Le succès a été au rendez-vous également dans les grands sites tels Pompadour ou Collonges-la-Rouge. Au Cantou par exemple, l'un des restaurants collongeois, Ronan Lebreton a fait une saison inespérée au regard du mauvais temps et du pass sanitaire. "On n'a pas vu de baisse de fréquentation et les gens qui se présentent au restaurant ont tous un pass valide"

Plus mitigé pour les restaurants

C'est plus compliqué en revanche pour les restaurants plus à l'écart des grands circuits touristiques qui eux ont plus pâti des règles sanitaires et de la météo qui a fait fuir les clients des terrasses. Idem pour les sites de visites en extérieur dont les résultats sont plus mitigés sans pour autant être vraiment mauvais. Idem pour les lieux de sports et loisirs.

La randonnée au top

Il fallait pour faire vraiment le plein cet été proposer le plus de nature possible. C'est ainsi que la ferme de la Bitarelle à Camps-Saint-Mathurin-Léobazel a fait une saison record. Ses randonnées avec les ânes et l'accrobranche ont fait un tabac explique Thierry Mompéchin. "En juillet on a fait autant que l'année dernière qui était déjà notre meilleure année et août sera supérieur". Les randonnées ont aussi fait le plein, encore plus que l'an dernier. Le site internet dédié du comité du tourisme de la Corrèze a enregistré une hausse de 50 % des visites depuis le début de l'année. Et l'Itinérêve par exemple, le chemin qui relie Bort-les-Orgues à Argentat, n'a pas désempli. "J'envoie des topo guides tous les jours" explique Annabelle Milot l'animatrice de l'association. Et ce dans toute la France et même en Belgique. Un succès qui a conforté l'association "Dordogne, de Villages en Barrages" dans son souhait de réaliser un second chemin cette fois en rive gauche. Son balisage vient de commencer. Il ouvrira l'été prochain.