Pourquoi le beurre de Surgères n'est plus commercialisé sous l'AOP Charentes-Poitou

C'est un petit séisme à Surgères, capitale du beurre AOP Charentes-Poitou : depuis le mois d'avril, la marque "beurre de Surgères" ne bénéficie plus du précieux label. Remplacé sur les emballages par un logo beaucoup plus flou : "lait français du grand ouest". Pour l'instant, ça ne change pas grand-chose au produit lui-même, toujours fabriqué par la laiterie de Surgères, propriété du groupe Savencia (ex-Bongrain). L'industriel qui explique ne plus avoir les volumes de lait nécessaires, pour produire tout son beurre en AOP. Explications.

Ce sont toujours 900.000 litres de lait qui entrent chaque jour dans la laiterie de Surgères. Mais seulement 500.000 qui répondent au nouveau cahier des charges de l'AOP, qui vient d'entrer en vigueur. Jusqu'à l'an dernier, il suffisait pour les éleveurs d'être implanté dans l'un des cinq départements de l'appellation : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne et Vendée. Désormais, il faut aussi que l'alimentation du bétail soit produite dans la région. Un nouveau cahier des charges que Jérôme Peltier, installé au Mung à une trentaine de kilomètres de Surgères, hésite encore à adopter : "je suis sensible à l'AOP, mais je suis aussi sensible à ne pas entièrement modifier mon système, qui ne se modifie pas comme ça."

Peur de voir baisser la productivité

Dans le nouveau cahier des charges, fini les tourteaux de soja OGM importés. Les quantités de protéines fournies aux vaches sont également limitées. Changement de ration alimentaire qui fait peur à beaucoup d'éleveurs. Peur de perdre en productivité. "Je suis producteur de lait, c'est important de faire un volume minimum, précise Jérôme Peltier, par ailleurs administrateur de Terra Lacta, la coopérative d'éleveurs qui livre la laiterie de Surgères. Je ne voudrais pas passer à l'AOP et faire moins de litrage sur l'exploitation parce que j'ai modifié telle ou telle chose."

Pour l'instant, seuls 60% des éleveurs de la région ont adopté le nouveau cahier des charges. Et encore, c'est souvent à la faveur d'une dérogation suite à la sécheresse de 2022, qui a détruit une bonne partie des récoltes destinées au bétail dans les exploitations de la région. De son côté, Laurent Chupin tente de rester serein. "L'AOP c'est une proposition, démine le directeur du syndicat des laiteries Charentes-Poitou, l'organisme de défense et de gestion du beurre AOP. Mais c'est une proposition qui va dans un sens cohérent. Moins d'OGM, voire pas du tout d'OGM en l'occurrence. Et plus d'autonomie pour les éleveurs, puisqu'on met davantage en avant les aliments qu'ils sont capables de produire sur leurs exploitations."

Garanties suspendues pour Surgères

Plus de garanties pour le consommateur, et plus de robustesse pour la production régionale d'aliments pour bétail. "Une filière régionale de tourteaux de colza est ainsi en train de voir le jour", souligne Laurent Chupin, pour qui le pari est déjà pratiquement gagné pour ce nouveau cahier des charges. Il y a d'ores-et-déjà suffisamment de lait compatible AOP pour produire cette année 30.000 tonnes de beurre Charentes-Poitou. Comme l'an dernier.

Des garanties qui ont pour l'instant disparu, pour le beurre de Surgères. Le syndicat des laiteries ne peut plus désormais contrôler la façon dont ce beurre est produit. Ni empêcher demain Savencia d'aller chercher son lait ailleurs que dans la région. Notez bien en revanche que l'autre marque de beurre produite par la laiterie de Surgères, la marque Lescure, bénéficie toujours de l'AOP, qui réunit également les marques Pamplie, Echiré, Montaigu, Grand fermage et La Conviette.