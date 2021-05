Le Biarritz Olympique choisit le site de rencontre gay Grindr comme nouveau sponsor maillot

C'est un sponsor auquel on ne s'attendait pas vraiment. Le Biarritz Olympique Pays Basque a annoncé sur les réseaux sociaux ce mercredi avoir établi un partenariat avec le site de rencontres gay Grindr. Dans un communiqué partagé sur internet, le club explique "participer à la lutte contre l'homophobie" et "s'être engagé auprès de Grindr à continuer son action pour l'inclusion et l'acceptation au niveau de sa ligue et du rugby".

Désormais sur leurs maillots à domicile, les joueurs seront en rouge et blanc et à l'extérieur en jaune et noir avec pour les deux maillots le nom Grindr floqué sur le devant, accompagné du logo de l'application.

Grindr est la plus grande application de rencontres gays, bis, trans et queer au monde, et sa valeur est estimée à 620 millions de dollars. Elle est utilisée par plus de 13 millions de personnes dans plus de 200 pays. Basée à Los Angeles aux Etats-Unis, la compagnie a donc réalisé un partenariat qui serait de l'ordre de quatre millions d'euros avec le Biarritz Olympique Pays Basque, selon nos sources.