Le bijoutier Mauboussin relocalise une partie de sa production à Besançon

Qui a dit que les entreprises françaises n'étaient pas compétitives ? Plutôt que de produire en Asie, le bijoutier Mauboussin a choisi l'entreprise Cheval frères qui emploie 140 personnes à Ecole-Valentin, pour produire l'une de ses bagues en céramique. Lancement prévu en septembre.

L'Etoile de l'ange ou l'Etoile du démon, une bague en céramique déclinée en blanc ou en noir. C'est la réalisation de ce bijou que se voit confier l'entreprise Cheval frères qui emploie 140 personnes dans la zone d'activités d'Ecole-Valentin, juste à côté de Besançon. Cet anneau lisse avec un ornement métallique sera fabriquée par 25 salariés de la branche Hardex de Cheval frères.

Une force de livraison extrêmement rapide"- Olivier Galtié, directeur de développement et production chez Mauboussin

Alors qu'est ce qui chez Cheval frères a séduit la marque française de luxe ? "Leur réactivité, leur envie de faire les choses. C'est une histoire d'hommes. Déjà l'entreprise était à niveau, avec un taux de compétitivité remarquable", détaille Olivier Galtié directeur de développement et production chez Mauboussin. "Ils ont par ailleurs une force de livraison extrêmement rapide puisque nous pouvons livrer les objets en quatre semaines, ce qui est impossible quand vous fabriquez hors de France. En Asie les délais sont forcément de huit semaines".

Directeur de développement et production chez Mauboussin, Olivier Galtié présente l'Etoile de l'ange. Une bague dont le prix boutique sera de 1045 euros. © Radio France - Dimitri Imbert

Une première livraison de 600 pièces est prévue à la mi-septembre. Les coûts de production sont aussi plus élevés qu'en Asie de l'ordre de 15%. "Mais comme les délais de livraison sont divisés par deux, on compense par une gestion beaucoup plus fines de nos stocks en interne, surtout avec notre réseau de 65 magasins en France", explique Olivier Galtié. En 2013, 20% seulement de la fabrication de Mauboussin était française ou européenne. Mais l'objectif est bien de relocaliser en France l'essentiel de la production.

Chez IMI, le groupe auquel appartient Cheval frères, ce choix démontre la qualité du savoir faire local. "C'est une grosse responsabilité, reconnait volontiers David Kruttli, responsable du marché horlogerie et luxe non horloger dans l'entreprise. Mais Cheval frères a une véritable expérience dans l'horlogerie, aujourd'hui on travaille avec toutes les grandes marques horlogères et d'autres grandes marques du luxe. On a l'habitude."

1045 euros ce sera le prix de cette bague en céramique qui sera présentée dès cet automne dans la boutique Mauboussin qui s'installe Grande rue à Besançon.