Le billet de 50 euros fait peau neuve

Après le billet de 5, de 10 et de 20, le nouveau billet de 50 euros est en circulation à partir du mardi 4 avril. Depuis son apparition en 2002, c'est la première fois que le billet orange change de look. Il garde la même couleur mais certains détails ont été améliorés, pour des raisons de sécurité.

Parmi les changements, de nouveaux reliefs sur les bords, un portrait d'Europe en filigrane ou encore le nombre 50 qui change de couleur quand on incline le billet. Objectif : rendre son imitation plus difficile pour limiter les contrefaçons... l'an dernier, les coupures de 50 euros étaient les plus utilisées dans la zone euro mais aussi les plus reproduites : elles représentaient deux faux billets sur cinq.

Vos coupures actuelles restent valables jusqu'à leur disparition du circuit, qui va se faire progressivement avec l'introduction des nouveaux billets.

Une chance sur 20 000 de tomber sur un faux billet.

Stéphane Latouche est directeur régional de la Banque de France dans le Nord-Pas-de-Calais, il rappelle que "le liquide reste le moyen de paiement le plus sûr, tant pour les consommateurs que pour les commerçants. On estime que vous avez une chance, ou plutôt une malchance sur 20 000 de tomber sur un faux billet dans le circuit actuel".

Et malgré l'apparition des nouveaux moyens de paiement comme le sans contact, la Banque de France assure que "la circulation fiduciaire" est toujours en progression.

Une préférence pour les billets de 10 et de 20 dans le Nord-Pas-de-Calais

La part du billet de 50 euros en circulation dans notre région est à peu près la même que dans le reste de la France, soit environ 20%. Chez nous ce sont les billets de 20 euros qui sont le plus retirés (40% du total des volumes), et viennent en second les coupures de 10€ (35% contre 20% au niveau national.

Des formations gratuites pour les commerçants

La Banque de France propose aussi aux professionnels de les former à repérer les fausses coupures. Entre une et deux heures passés entre les mains des agents de l'organisme suffisent pour maîtriser la méthode "TRI" : Toucher, regarder, incliner. Il suffit pour cela de contacter la Banque de France.