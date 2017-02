Le bio c'est bon pour l'emploi dans la viticulture

Une exploitation viticole biologique crée 1,5 fois plus d'emplois qu'une exploitation non bio. C'est la conclusion d'une enquête présentée cette semaine par Supagro Montpellier intitulée : "Quels emplois en viticulture biologique ?"

Le bio, c'est bon pour la santé c'est aussi bon pour l'emploi dans la viticulture !

Voilà la conclusion d'une étude réalisée par Supagro Montpellier et l'INRA et présentée cette semaine à l'occasion du salon Millésime Bio à Marseille. Une étude réalisée par Magali Aubert, Isabelle Piot-Lepetit et Louis-Antoine Saïsset et Leïla Temri.

Avec 24 000 hectares de vignoble bio, la région Occitanie est la 1ère région viticole bio de France.

La filière bio représente aujourd'hui 10 % du vignoble français.

Le bio c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'emploi

Et l'on apprend dans cette étude que le bio c'est bon pour la santé , mais c'est aussi bon pour l'emploi.

Frédéric Mézy est viticulteur bio propriétaire du domaine le Clos des Augustins à Saint Mathieu de Tréviers.

Lorsque l'on emploie 1 personne dans un domaine viticole traditionnelle, il en faut 1 et demi en bio.

Globalement, il faut être plus présent dans les vignes et plus attentif pour prévenir une maladie, repérer un ravageur. Et passer un désherbant demande moins de personnel que d'enlever les mauvaises herbes à la main. Des emplois qui sont plus stables 35 % des salariés sont des permanents en bio contre 22 % de permanents dans les exploitations non bio. Des emplois plus qualifiés.

C'est aujourd'hui un véritable débouché avec des offres d'emploi en forte augmentation depuis 3 ans. Et la région Occitanie concentre à elle seule 32 % des offres bio en France. Même les caves coopératives s'y mettent à l'image de la cave coopérative de Quarante qui est aujourd'hui à quasi 100 % bio.

Les domaines cherchent du personnel pour la vinification, la conduite du vignoble, mais aussi tous les métiers de la vente et la commercialisation. Et parmi les secteurs d'avenir pour répondre à la demande croissante, l'oenotourisme spécialisé dans le bio .