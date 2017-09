Le bio est en bonne santé en Côte-d'Or

Quétigny propose ce samedi 23 septembre un marché 100% Bio de 7h30 à 17h sur la place centrale. Les produits Bio ont le vent en poupe en France et en Côte-d'Or. Les producteurs sont de plus en plus nombreux, les acheteurs aussi. Le secteur intéresse même la famille de Rothschild.

L'an passé les consommateurs français ont dépensé 7 milliards d'euros en produits bio. Et ce n'est pas fini, parce que rien que sur les 6 premiers mois de cette année 2017, les ventes de produits porteurs du fameux label Vert, ont progressé de 14%. Le label vert garanti une agriculture respectueuse de l’environnement. C'est l'agence bio qui vient de publier ces chiffres.

Quel genre de produits ?

Les produits bio qui attirent les consommateurs sont assez variés. Il y a bien sûr les fruits et les légumes bio, ceux que vous achetez sur le marché comme celui de samedi à Quetigny, mais vous en trouvez aussi sur le marché des Halles de Dijon par exemple. Il y a aussi l'épicerie où les ventes bondissent de 20%. Et puis côté liquide, Ies jus de fruits bio rencontrent un joli succès. Les bières également, et le vin s'y est mis aussi avec un résultat de plus en plus concluant. On a vraiment dépassé le stade du jus de raisin.

Cet engouement pour le bio touche vraiment tous les français ?

9 français sur 10 consommeraient des produits bio, évidemment pas forcément de la même manière selon les budgets notamment dans les épiceries où certains se limitent aux prix des entrées de gammes. Autre chiffre, dans sa dernière étude Inca 3, présentée en juillet dernier par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), 40 % des adultes interrogés affirment en faire une consommation fréquente et variée. Avec en tête, les œufs, les produits laitiers, les fruits et les légumes.

Toujours plus de producteurs

Au niveau de la production, là aussi, c'est le grand boum. Pour plus de demande, il faut aussi une offre croissante pour y répondre. Rien qu'en Côte-d'Or, on trouve plus de 400 producteurs bio. Ils sont notamment très nombreux dans le Sud du département.

La répartition des producteurs bio en Côte-d'Or - acheter à la source

Le secteur attire de gros investisseurs

Un autre signe ne trompe pas, le réseau La vie Claire créé en Bourgogne compte aujourd'hui une dizaine de points de vente en France. Ce réseau vient d'être repris par CABESTAN Capital 2, le fonds géré par Edmond de Rothschild Investment Partners. Il entend développer la marque et ouvrir de nouveaux magasins...