Le bio représente 6% du panier de courses des Français en 2022, en légère baisse sur un an, selon l'Agence bio

L'inflation a peu d'impact sur la consommation de produits bio, révèle le bilan annuel de l'Agence bio publié ce jeudi et dévoilé par franceinfo . En 2022, le secteur représentait 6% du panier de courses alimentaires des Français, un chiffre en légère baisse par rapport à 2021 (6,44%). C'est autant que les Américains, précise l'Agence créée en 2021 qui rassemble des représentants de plusieurs ministères ainsi que des professionnels.

Première explication : le secteur des produits bio a été moins touché par l'inflation que l'ensemble de l'alimentaire**. Les prix du bio ont augmenté de 4% quand l'alimentaire en général a grimpé de 6,7%.** Le prix du blé bio, par exemple, a coûté moins cher que le blé conventionnel en 2022, une première.

Le circuit court plébiscité

"Le recul n'est pas global", explique Laure Verdeau, directrice de l'Agence Bio. "Sur l'ensemble des débouchés de vente en bio trois sont en baisse, la grande distribution, les magasins bio et les artisans, mais en revanche, il y en a trois qui sont en hausse, avec la plus forte qui est celle du bio vendu à la ferme". Le circuit court "pèse 1 à 2% des achats alimentaires des Français, mais en bio, c'est 13% du marché".

En 2022, l’agriculture biologique française représentait 10,7% des surfaces agricoles, contre 10,44% en 2021. Autre enseignement de ce panorama : la grande majorité des produits bio consommés en France (83%) sont produits en France, hors produits tropicaux. Cela concerne les œufs, le lait et les produits laitiers, le vin, les viandes fraîches et transformées, le pain frais, les légumes et la majorité des produits traiteurs et surgelés. Les légumes bio sont même cultivés en France à plus de 80%. En incluant les produits tropicaux, la part du bio 'made in France' reste tout de même à 70%.

Hausse de la part du bio en restauration collective

Enfin, l'Agence bio estime que la loi Egalim (loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable) a eu un effet sur les cantines avec une hausse de la part en bio dans la restauration collective. Ces denrées représentaient 7 % des achats de la restauration collective en 2022, un chiffre en hausse de 1 point sur un an, mais loin de l'objectif de 20% de bio fixé par la loi.