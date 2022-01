Le Bistrot du Grand Hotel ouvre ses portes à Saint-Etienne

Vous ne reconnaitrez plus le Zoobar à Saint-Etienne. L'ancien bar à tapas a laissé sa place à un nouveau restaurant. Racheté par Michel Thevenin, ancien élève de Joël Robuchon, qui a dirigé trois établissements au Puy-en-Velay, le Bistrot du Grand Hotel ouvre ce mardi, avenue de la Libération.

Le chantier touche à sa fin à Saint-Etienne. Mais vous ne reconnaitrez pas le Zoobar. L'ancien bar à tapas de l'avenue de la Libération a été complètement transformé. C'est une brasserie qui ouvre ses portes ce mardi matin. La nouvelle déco rappelle les bistrots d'autrefois.

C'est un ancien élève de Joël Robuchon qui a racheté le lieu. Il s'appelle Michel Thévenin. Il a dirigé trois restaurants au Puy-en-Velay. En 2019, il a tout vendu. C'est sa participation au marathon des Sables, l'une des plus grandes courses au monde, qui l'a amené à tourner la page. Il ne supportait plus le rythme effrené et avait besoin de se retrouver.

Michel Thévenin a déménagé à Saint-Etienne. A 52 ans, il a choisi d'investir 500 000 euros pour ouvrir le Bistrot du Grand Hotel, au rez-de-chaussée de cet édifice historique de Saint-Etienne.

Le patron des lieux a choisi une ambiance un peu vintage. "Je suis un amoureux de la cuisine des bistrots, des brasseries des années 50 et 60", confie le restaurateur. "J'ai voulu restituer cet esprit d'où le comptoir de bar imposant. Le client aura le sentiment d'être au comptoir d'un bar de grand place", précise-t-il.

Carrelage mosaïque et banquettes en velours

Michel Thévenin a opté pour un bar en carrelage mosaïque vert et des banquettes en velours. Il y aura une cinquantaine de places assises. C'est moitié moins que l'ancien Zoobar.

Le comptoir du Bistrot du Grand Hotel habillé d'un carrelage mosaïque vert © Radio France - Eric Turpin

Le restaurateur ouvre le Bistrot du Grand Hôtel en pleine crise sanitaire. Mais ça ne lui fait pas peur. "J'ai un tempérament optimiste. Mes parents m'ont inculqué des valeurs comme le respect et le courage", raconte-t-il.

Une cuisine traditionnelle de qualité

Michel Thévenin a embauché cinq salariés, plus deux extras en fin de semaine. Le restaurant sera ouvert du mardi au samedi. Le personnel sera en week-end les dimanches et lundis. Le restaurant sera fermé dix jours pour les fêtes de fin d'année et tout le mois d'août.

C'est un jeune chef stéphanois de 23 ans, Romaric Mauin, qui sera en cuisine pour concocter une quinzaine de plats traditionnels, à partir de 14 euros. "Il y aura à la carte de la joue de porc confite, de l'os à moëlle, de la quenelle, mais aussi des huitres de Cancale et de la belle charcuterie ibérique. Nous voulons proposer des produits de qualité et frais", explique le propriétaire des lieux.

La déco reprend l'esprit des bistrots d'autrefois avec des banquettes en velours © Radio France - Eric Turpin

Michel Thévenin insiste sur le caractère festif qu'il veut donner à son restaurant. "Je veux que les gens se sentent chez eux ici", dit le restaurateur qui a en tête les images du film "Garçon" de Claude Sautet avec Jacques Villeret et Yves Montant.

Le Bistrot du Grand Hôtel sera ouvert du mardi au samedi de 9h à 15h puis à partir de 18h le soir.