Le Bistrot du Palais à Laval se cherche un acheteur ou un gérant

Les actionnaires du Bistrot du Palais à Laval ont décidé de vendre l'établissement, ou de lui trouver un gérant, un peu plus d'un an après son ouverture.

Il va y avoir du changement au Bistrot du Palais à Laval. Le restaurant place de la Tremoille a ouvert ses portes en juin 2016, il y a un peu plus d'un an, dans les anciens locaux du tribunal de commerce, après plusieurs semaines de rénovation. Mais il est en vente, il va changer de propriétaire, ou alors avoir un nouveau gérant.

Aucun professionnel de la restauration parmi les associés

C'est un groupe de cinq associés qui avait monté le projet : les mêmes qui ont crée la brasserie 2M de Château-Gontier. Mais ils cherchent à vendre ou à trouver un gérant, qui sera salarié - associé, pour s'occuper du restaurant. Aucun des associés actuels n'est un professionnel de la restauration. C'est la raison officielle donnée pour justifier cette décision. Les deux actionnaires principaux sont V&B - les caves à vins et bières - et Samuel Tual, le patron du groupe d'intérim Actual. Les trois autres sont spécialisés dans l'immobilier et le bâtiment.

Selon les actionnaires, un peu plus d'un an après l'ouverture, l'affaire est à l'équilibre. Ce n'est donc pas une question de rentabilité selon eux. "Nous voulons donner un second souffle au Bistrot du Palais, développer l'attractivité du centre ville", expliquent-ils. Pour eux, c'est donc "le bon moment" pour vendre, ou confier la gestion à un gérant compétent et sérieux.

Le Bistrot du Palais à Laval est ouvert depuis un peu plus d'un an. © Radio France - Charlotte Coutard

Quatre dossiers sérieux à l'étude

Les négociations sont en cours, les actionnaires ont reçu neuf propositions, quatre, les plus sérieuses, sont à l'étude : 2 dossiers de gérants associés et 2 dossiers d'acheteurs. A l'époque, les actionnaires avaient investi 2,5 millions d'euros pour rénover l'immeuble, et ouvrir le bistrot du palais.

Les dossiers de rachat ou de gestion ont été déposés entre mai et fin juin. La décision doit être rendue mi-septembre. Trente personnes ont été embauchées au Bistrot du Palais à Laval.