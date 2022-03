Le bistrot du village de Saze a rouvert après deux ans de fermeture

Denis Blin s’est forgé un savoir-faire dans de grands restaurants étoilés parisiens et après un passage en Martinique et la création d'une entreprise de traiteur et d'une société de maraichage gardoises le voici désormais avec son épouse Maria également à Saze.

Une reprise en main pour apporter une cuisine différente de celle de son restaurant La Petite Gare : « On avait ce projet de développer d'autres activités de restauration mais basées sur des bistrots pour faire redécouvrir aux gens cette cuisine bourgeoise comme il y avaient les bistrots lyonnais avant . Des restaurants où ce sont des produits simples et frais mais on y mange très bien et pas très cher. Et je vous dis les produits sont simples, on va retrouver une quiche au fromage, ça va être un hareng pomme à l’huile ou des œufs meurettes en entrée. Une cuisine généreuse, gourmande, simple. Avec pour les plats un tendron de veau braisé comme je fais ce midi, la vraie bavette à échalotes ou encore un bourguignon. »

La réouverture de Saze a été inaugurée avec une petite fête ce vendredi 4 mars au soir. Le vendredi soir qui sera avec le samedi soir les deux soirées du bistrot, ouvert sinon tous les midis du mardi au samedi à l’entrée du village sur l’allée des platanes.