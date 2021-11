Le Black Friday devrait faire recette en Provence

Ce vendredi, les provençaux ont commencé leurs emplettes de Noel à l’occasion du weekend du Black Friday. Une affluence certaine dans les boutiques et les centres commerciaux avec le respect des mesures barrières.

Déjà beaucoup de monde ce vendredi pour partir en quête des bonnes affaires du Black Friday. A l'origine créée aux Etats Unis, cette période de rabais est d'abord arrivée en France sur le web. Depuis 4 /5 ans, elle s'étend aux commerces physiques. Placée sur ce dernier weekend de novembre, elle donne le coup d'envoi des achats de Noel. Et déjà beaucoup de monde ce vendredi.

Les réductions s'échelonnent de 20 à 80 pour cent sur internet. Les grands centres commerciaux et les centres villes pourraient vivre une grosse affluence, tout cela dans un contexte de crise sanitaire .Aux Terrasses du Port à Marseille, Marie Canton, sa directrice attend ce samedi et dimanche plus de 80 000 visiteurs avec le respect obligatoire de toutes les mesures de sécurité sanitaire liées au Covid .

Marie Canton , la directrice du centre commercial des Terrasses du Port à Marseille Copier

Ce vendredi dans les allées du centre commercial, beaucoup de clients avaient déjà commencé leurs emplettes avec parfois plusieurs paquets pour les cadeaux de Noel .Dans certaines boutiques les rabais atteignent 50 pour cent. Stéphane Pinilla, le directeur du Printemps des Terrasses du Port assure que le Black Friday est devenu aujourd'hui incontournable pour les commerçants physiques face à la concurrence du commerce digital.