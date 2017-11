Le "Black Friday" américain s'inscuste dans les magasins icaunais

C'est le nouveau concept à la mode chez les commerçants : le Black Friday, ou vendredi noir en français. Une journée de réductions spéciale, avec des prix cassés pendant un temps très court. Et dans l'Yonne pour la première fois cette année, beaucoup de commerçants s'y sont mis.

"Ça veut dire des réductions, c'est ça?" Quand on parle du Black Friday aux Icaunais, ils commencent à connaître le concept importé directement des États-Unis. Il faut dire que les commerçants de notre département s'y mettent. Ça fait quatre ans que Corinne Lacour pratique les prix cassés du Black Friday dans sa boutique Cocoon... en dérivant un peu le concept : "je le fais sur une semaine, pour faire profiter la clientèle !" Anthony Garnault, qui tient une boutique de décoration dans le centre-ville d'Auxerre, a aussi adapté le concept : deux jours de prix cassés, pour la clientèle parisienne qui n'est pas là le vendredi.

Une communication 2.0

Que ce soit un jour ou une semaine, l'idée est surtout de préparer les achats de Noël. "Au départ je cherchais une animation sur le mois de novembre, et nous nous sommes greffés sur la communication du Black Friday", explique Brigitte Jovani, à la tête de l'association des commerçants du centre-ville d'Auxerre. Et pour faire connaître l'opération, les commerçants ont bien compris l'intérêt des réseaux sociaux : "Grâce aux internautes, le centre-ville commence à retrouver un certain dynamisme".

Pour profiter du Black Friday, rendez-vous à Auxerre où une trentaine d'enseignes participent, mais aussi à Sens, Joigny et Charny en Puisaye.

Le Black Friday, késako?

Le terme nous vient des États-Unis, où il a été utilisé pour la première fois dans les années 60 : pour tenir leurs comptes déficitaires, les commerçants utilisaient un crayon rouge. Or, après le vendredi férié de Thanksgiving et la hausse des emplettes ce jour-là, les commerçants faisaient de gros bénéfices : ils tenaient alors leurs comptes avec un crayon noir, d'où le nom Black Friday. -30%, -50%... aujourd'hui, le Black Friday aux États-Unis donne lieu à des scènes de cohue monumentale.