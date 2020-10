Le Blanc : Les jeunes avec de faibles revenus trouvent un logement grâce à une association

Le Service Logement Jeunes en Brenne développe son offre destinée aux jeunes de 16 à 30 ans. En plus des 10 appartements dont elle dispose déjà, l'association propose 5 nouveaux appartements meublés au Blanc en partenariat avec l'Opac. Une aide bienvenue pour les étudiants et les jeunes salariés.

Trouver un logement lorsqu'on est jeune n'est pas toujours une mince affaire. L'association Service Logement Jeunes en Brenne (SJLB) vient en aide aux stagiaires, étudiants, apprentis, salariés en début de carrière en leur proposant des logements à faible loyer.

Par son réseau de propriétaires, elle disposait de 10 logements au Blanc. Mais depuis le 1er octobre, il y a du nouveau : 5 nouveaux appartements meublés derrière le lycée Pasteur grâce à une convention avec l'Office Public de l'Habitat, d'Aménagement et de Construction (Opac).

Une offre conçue pour donner un coup de pouce aux jeunes qui débutent leur vie active, tout en les responsabilisant.

Lundi, Judith Cartier accompagnait Lucie lors de l'état des lieux de son nouvel appartement, un deux-pièces de 43m2. "C'est encore plus grand que chez moi", se réjouit la nouvelle stagiaire du Parc Naturel Régional de la Brenne en faisant le tour du propriétaire.

Ce coup de pouce de l'association tombe à pic. " Il fallait que je trouve un appartement pour me loger pendant mon stage. J'ai cherché mais je ne trouvais pas, ce n'était pas dans mes moyens. L'étudiante dispose d'un budget de 300 euros mensuels. Mais grâce à Judith, j'ai pu trouver un loyer dans mon budget : 252 euros."

Si Lucie paie si peu, c'est grâce à la convention entre l'Opac et le Service Logement Jeunes. L'association loue le bien, puis le propose aux bénéficiaires en sous-location, à prix cassé.

Le SJLB propose également un suivi social et financier des jeunes qu'elle aide : gestion du budget et insertion sociale et professionnelle.

L'association a reçu une soixantaine de dossiers cette rentrée : c'est une vingtaine de plus que l'année dernière.