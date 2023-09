Le Blanc : permis de construire délivré pour le parc de panneaux solaires sur l'aérodrome

C'est un rebondissement dans le dossier du projet de parc photovoltaïque au Blanc. Après un premier avis défavorable rendu à l'issue d'une enquête publique, l'installation de panneaux solaires va se concrétiser sur le site de l'aérodrome. Le maire, Gilles Lherpinière, l'affirme sur France Bleu Berry ce vendredi : un permis de construire a été délivré cette semaine. Le préfet de l'Indre fait donc le choix de ne pas suivre les conclusions de l'enquête publique, qui ne rend qu'un avis consultatif.

"Nous allons pouvoir consulter les travaux. Qui pourrait être contre une manne financière qui vient sauver la ville ? Ça va rapporter plus de 700 000 euros par an pendant 32 ans. Il fallait trouver des solutions sinon la ville sera toujours endettée, paralysée et on ne pourra rien faire", tranche le maire du Blanc.