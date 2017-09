Le blocage de la raffinerie de Donges a commencé

Depuis 4 heures ce lundi matin, les routiers de la CGT et de FO bloquent la raffinerie de Donges contre la réforme du code du travail.

Comme annoncé, depuis 4 heures ce lundi matin, les chauffeurs routiers syndiqués à la CGT et de FO bloquent la raffinerie de Donges. Ils ont allumés des feux au niveau du rond-point des Six Croix, entre la sortie de la voie express et l'entrée de la zone industrielle.

Des blocages partout en France

Ils distribuent des tracts pour expliquer aux autres chauffeurs routiers pourquoi ils se mobilisent contre la réforme du code du travail. Les gendarmes sont sur place.