Le blocage du centre spatial de Kourou en Guyane a des conséquences à Toulouse

Le centre spatial de Kourou d'où sont notamment lancées les fusées Ariane est devenu le lieu symbolique de la protestation guyanaise. Lieu stratégique pour Thalès Alénia Space et Airbus Defense & Space à Toulouse, dont les équipes sont obligées de se réorganiser.

Les manifestants guyanais ont mis fin, mercredi après-midi, à leur blocage symbolique du centre spatial de Kourou, après deux jours de ce qu'ils ont qualifié de "démonstration de force" dans le bras de fer qui les oppose au gouvernement depuis deux semaines.

Mais, le centre spatial reste un lieu stratégique qu'ils n'ont pas l'intention d'abandonner. Un barrage érigé sur un rond-point situé à quelques centaines de mètres du centre le bloque de fait depuis 15 jours et chez Thalès Alenia Space, notamment, le sujet commence à devenir préoccupant.

Le premier satellite électrique fabriqué à Toulouse a dû retourner à la case départ

Des équipes de chez Thalès Alenia Space sont obligées de rester plus longtemps que prévu en Guyane, pour suivre le départ de deux de leurs satellites vers le Brésil et la Corée, qui sont tous les deux dans la fusée Ariane 5 dont le lancement d'abord reporté est désormais ajourné. Si la direction affirme que "ces deux satellites sont en sécurité et que les équipes s'adapteront à la nouvelle date de lancement quand elle sera connue", il semblerait que les relations se tendent un peu avec les clients et que des discussions s'engagent avec les assurances.

Chez Airbus Defense and Space, on se réjouissait, il y a trois semaines de voir partir pour Cayenne, Eutelsat 172B, le tout premier satellite tout électrique. Mais, c'était avant de le voir revenir, la semaine dernière, à Toulouse. Il a attéri en Guyane, pile la veille du déclenchement de la crise. Et s'il a d'abord été stocké à l'abri, dans son container, il a dû retourner à la case départ, puisque son lancement prévu initialement le 25 avril est lui aussi évidemment ajourné.

Enfin, au CNES de Toulouse, le Centre National des Etudes Spatiales, le problème guyanais se rapproche aussi, surtout après l'occupation plus déterminée du centre spatial de Kourou mais, pour le moment, la direction ne souhaite pas communiquer sur ce qui s'y passe.

Ce mercredi après-midi, en conseil des ministres, le gouvernement a acté le plan d'urgence d'un milliard d'euros en faveur de la Guyane, alors que les collectifs grévistes continuent de réclamer 2.5 milliards d'euros, et que François Hollande a affirmé que le gouvernement devait à la fois faire preuve de dialogue et de responsabilité.