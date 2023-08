Le bon début d'été des principaux sites touristiques du Poitou

Alors que le mois de juillet s'achève, l'heure est à un premier bilan intermédiaire. Et globalement, les premiers retours sont plutôt favorables. Après un été 2022 record pour le Futuroscope, le parc de l'image a, ce mois-ci, accueilli un peu moins de visiteurs mais comme ils ont davantage dépensé, le chiffre d'affaires devrait être identique à juillet 2022. Fréquentation et chiffre d'affaires en hausse en revanche à la vallée des singes à Romagne, Terre de dragons à Civaux et au Parc de la Vallée à Massais dans le nord Deux-Sèvres.

Un début d'été très morose dans le marais

Le début de saison est aussi de très bonne tenue pour Zoodyssée en Deux-Sèvres. Mieux qu'en juillet 2022. En revanche, la fréquentation est en chute dans le marais poitevin. De plus de 20% selon l'entreprise Cardinaud qui possède une flotte de 120 barques. "En 30 ans d'activité, je n'ai jamais connu un mois de juillet avec une aussi mauvaise activité tout au long du mois", explique son directeur Manuel Mercier. Moins de monde et des vacanciers qui dépensent moins sur le marais. Phénomène qui n'est constaté ni au Futuroscope ni à la Vallée des Singes par exemple.

Du monde dans les gites et hôtels de la Vienne

Côté hébergement, ce début d'été est plutôt positif dans la Vienne. Les gîtes de France qui ont en catalogue 320 gites sur le département affichent un taux d'occupation de l'ordre de 70%. Les gites qui depuis la fin de la crise sanitaire voient leur fréquentation atteindre des sommets inédits dans le département. "Le chiffre d'affaires annuel généré par les gites, explique son directeur Morgan Varin, est passé de 800 mille euros en 2019 à un million 200 mille en 2021 et 2022". Et l'été 2023, malgré une première quinzaine de juillet en demi-teinte, est bien parti pour poursuivre dans cette voie.

De plus en plus de réservations de dernière minute

Du monde aussi à Défi Planet à Dienné, spécialisé lui dans l'hébergement insolite. Après un printemps exceptionnel en terme de fréquentation, les touristes répondent présents. Avec une difficulté notable cependant. La clientèle réserve de plus en plus souvent à la dernière minute. "Ce n'est pas forcément confortable pour nous, explique Yann Decker responsable commercial, car du coup on a du mal à anticiper les besoins en terme de ménage ou de restauration". Problématique que partage l'hôtellerie traditionnelle dans la Vienne. "Il n'est pas rare sur un établissement de 80 chambres de louer 30 chambres pour le soir même", explique Hugues Baalouch, le président de l'union des métiers de l'hôtellerie dans la Vienne