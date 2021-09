Le bon goût des figues mûres

Au fil du temps, la famille Valette a bâti une exploitation d’exception. Ancêtre pionnier de l’irrigation des vergers et aujourd’hui, spécialiste de l’hybridation des figues, ils nous font partager leur passion du fruit.

Souvent à l’origine d’une exploitation dynamique, le visiteur découvre un ancêtre visionnaire. « C'est le grand père de ma grand-mère qui a créé cette exploitation. Il a même reçu un prix du ministre de l'Agriculture pour le premier verger en France de pêchers irrigués. » raconte Gilles Valette, le sourire aux lèvres. Depuis, les productions se sont diversifiées. « Aujourd'hui, on cultive des cerises, des abricots, des pêches, des prunes, des poires, des pommes, des figues, des kakis, toutes sortes d'arbres ou arbustes un peu atypiques. »

Et les passionnées sont aussi des tendres. « Les figuiers ont été plantés parce que ma femme aime les figues et j'ai voulu lui faire plaisir. Et donc, j'ai commencé à en planter. Et puis après, ça été des deux parcelles. » confie Gilles sous le regard complice de son épouse. Reprenant la tradition familiale, Gilles Valette ne s’est pas arrêté là. Le voici breeder. « Le breeder, c'est celui qui crée une nouvelle variété. C'est long, c'est compliqué. Il faut récupérer beaucoup de génétique. Mais à terme, cela permettra de moins traiter et de produire plus naturellement. Le but, c'est ça. », explique-t-il

De son côté, la mère de Gilles commercialise une partie de la production dans leur magasin. Un moyen idéal pour recueillir l’opinion des consommateurs. « Parce que quand vous vendez loin, vous n'avez pas de commentaires. Vous faites des choses, mais il n'y a pas de retour. » affirme-t-il entouré de ses arbres.