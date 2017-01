Le boom de l'immobilier ancien en 2016 se vérifie aussi en Seine-Maritime et dans l'Eure

L'année 2016 a été un cru exceptionnel pour l'immobilier ancien : augmentation importante du nombre de transactions après une année 2015 frémissante mais surtout des prix qui repartent à la hausse pour la première fois depuis 2011. La Seine-Maritime et l'Eure profitent de cette dynamique nationale.

"A VENDRE F2 44m² Rouen quartier Saint-Sever. Balcon, terrasse et cave. 70 000€" Ce type d'annonce fleurit en ce moment. Et pour cause, après un redémarrage en douceur en 2015, l'immobilier ancien a bondi en 2016 : augmentation exponentielle des transactions et surtout, pour la première fois depuis 2011, augmentation des prix. La Seine-Maritime et l'Eure bénéficient elles aussi de cette embellie sur le marché.

Deux types de marché de l'ancien à Rouen

Le marché de l'immobilier ancien a enregistré une forte hausse de l'activité en 2016 après un frémissement en 2015. En 2016, le nombre de transactions a augmenté de 17% au niveau national. Même chiffre dans les agences Century 21 de Rouen avec "un mois de décembre historique", selon le directeur Raphaël Plut.

Augmentation des volumes de ventes donc mais aussi hausse des prix, une première en cinq ans. Depuis 2012, l'immobilier ancien a chuté de 7 à 8%. En 2016, les prix connaissent de nouveau une embellie avec des disparités régionales : l'Aquitaine enregistre +6.6%, le Limousin -8.3% et l'ancienne Haute-Normandie +3.3%. Les disparités se retrouvent aussi au sein même des régions : à Rouen par exemple, certains biens enregistrent une hausse de leurs prix quand d'autres restent à la baisse. "Les biens immobiliers de bonne facture qui sont plutôt récents - moins de 15 ans - ou avec du caractère - des immeubles à colombage ou de style Haussmannien - conservent leurs prix et on a même une hausse de 1.8%. En revanche, les biens situés dans des résidences plus anciennes - des années 1960 par exemple- avec des problèmes de maîtrise de charges ou de chauffage continuent de voir leur prix baisser de 3 à 4%. Conséquence : la moyenne des deux donne une relative stabilité des prix - maximum 1% - à Rouen en 2016", explique Raphaël Plut.

Les immeubles de cachet type Haussmannien ou à colombage sont parmi les biens anciens les plus recherchés par les acheteurs en ce moment. Photo d'illustration. © Maxppp - Emmanuel Lelaidier

De même, le marché des résidences secondaires commence tout juste à reprendre mais plus difficilement. "Quand vous avez une enveloppe budgétaire plus importante et que vous avez fini de payer votre résidence principale ou que vous avez renégocié votre crédit, vous pouvez vous permettre d'acheter une résidence secondaire à des tarifs très attractifs", détaille Grégoire Ozanne, notaire à Rouen. Une dynamique qui met du temps à s'installer.

La reprise maîtrisée, c'est une tradition rouennaise

En 2016, l'immobilier ancien dans l'ancienne Haute-Normandie a donc connu un regain d'activité. Une dynamique emportée notamment par la métropole rouennaise qui reste quand même plus raisonnable qu'ailleurs en France. En effet, des villes comme Bordeaux, portée par la future LGV qui la rapprochera de Paris, ou Rennes, très en vue en ce moment, dépassent les 5% de hausse des prix. A Rouen, le redémarrage est beaucoup plus maîtrisé, "une tradition historique loin de l'emballement des grandes villes" selon Raphaël Plut. Un soulagement surtout pour Grégoire Ozanne, notaire à Rouen, qui estime qu'un redémarrage "trop brusque aurait pu casser le marché".

Des taux d'intérêt au plus bas

Cette embellie, on la doit notamment à un moment clé : les prix ont continuellement baissé depuis 2012, atteignant un niveau plancher, et les taux d'intérêt ont suivi la même orientation mais de manière beaucoup plus rapide. Avec 1.34% en moyenne au mois de décembre contre 4 voire 5% il y a cinq ans, c'est l'effet d'aubaine : les acheteurs se précipitent pour profiter de cette configuration inédite puisque normalement quand les taux d'intérêt baissent, les prix remontent automatiquement.