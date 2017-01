Le boom des cafés en Ile-de-France

Les cafés se portent bien en Ile-de-France, contrairement au reste des régions! Selon une nouvelle étude du CREDOC, le nombre de débits de boissons, en métropole, a baissé de 1% en moyenne, entre 2009 et 2015. En revanche, il a augmenté dans notre région de 14%! Explications.

Les Franciliens adorent les cafés branchés! Le traditionnel café/terrasse, sur un coin de table, est remplacé par le café à emporter, les bars à jus ou à smoothie. Les professionnels du secteur diversifient donc leurs offres. Les franchises, du type coffee shop, sont en forte progression car elles s'adaptent aux nouveaux modes de consommation.

Un café sur deux est à Paris

La capitale est la plus attractive, grâce à ses nombreux touristes et ses lieux de passage. Un café sur deux se trouve à Paris. On y trouve 1.481 établissements, soit 158 de plus entre 2009 et 2015. Sur la même période, 83 ont ouvert en Seine-Saint-Denis, 71 dans le Val-de-Marne, 44 dans le Val d'Oise, 35 cafés en Seine-et-Marne, 16 en Essonne, 14 dans les Hauts-de-Seine, 5 dans les Yvelines. En Ile de France, un quart de la population est cadre, d'où un pouvoir d'achat plus élevé. Les Franciliens sont donc prêts à lettre le prix pour goûter à l'innovation.

Le nombre d'emplois a bondi de 40% en six ans

Entre 2009 et 2015, en Ile-de-France, plus de 400 cafés ont été créés, pour atteindre le chiffre de 37.220 établissements. Le nombre d'emplois, lui, a bondi : +40% en 6 ans, soit plus de 9.400 postes au total.