Le boom des piscines en Sarthe

L'entreprise Côté Eau, à La Flèche, qui commercialise des piscines voit ses commandes s'envoler de 30% depuis le premier confinement. Et son carnet est déjà plein pour 2021. Malgré des délais de livraison plus que doublés, la demande ne faiblit pas.

C'est une conséquence un peu inattendue de la crise sanitaire. La demande de piscines explose chez Côté Eau, entreprise de La Flèche spécialisée dans la commercialisation et le montage de piscines, spas et saunas pour les particuliers. Depuis le premier confinement, les commandes ont ainsi augmenté de 30% en 2020 explique Elisa Bosteau, la gérante. "Cela représente 25 bassins de livrés l'an dernier".

Les demandes de devis progressent aussi fortement, 100 contre 70 sur une année normale. Pour Elisa Bosteau, c'est clairement dû au confinement du printemps dernier. "Nos clients nous disent qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir partir en vacances, alors le budget vacances est reporté sur l'achat d'une piscine".

Des délais de livraison beaucoup plus long

Le phénomène est tel que les fabricants n'arrivent plus à suivre. "Nos fournisseurs ne peuvent pas produire autant en si peu de temps". Les délais de livraisons sont donc passés de 6 - 8 semaines à 15 - 24 semaines. "Cela nous a obligé à nous réorganiser. On prend les commandes beaucoup plus tôt dans l'année. J'ai embauché 2 personnes et je vais certainement créer 2 autres emplois".

Les perspectives pour 2021 sont aussi bonnes. "Le carnet est plein. Nous allons livrer encore 27 piscines". L'entreprise prévoit aussi de déménager en mars dans des locaux beaucoup plus grands. "On va passer de 30 à 500 m² et on espère que cela va continuer".