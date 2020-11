C'est pendant le confinement du printemps que François Bellanger, mayennais originaire de Nuillé-sur-Vicoin, a eu l'idée de créer son entreprise : "le Bouchon Fût'é". Il a tiré la leçon de cette période et va jusqu'aux clients pour leur livrer les bouteilles de producteurs régionaux.

La nouvelle éco : en Mayenne, un ancien ambulancier se lance dans la livraison et la vente de vins

Jusqu'au printemps dernier, François Bellanger était salarié dans l'entreprise familiale d'ambulances. Mais, à 34 ans, il avait un rêve. Ou, plutôt, il en avait deux : créer son entreprise et se consacrer à sa passion du bon vin. C'est pendant le confinement du printemps que les rêves sont devenus réalité. "Je m'étais cassé le bras et je me suis retrouvé confiné, raconte-t-il. Donc, j'ai cogité. En 32 jours, 'le Bouchon Fûté' était né."

Une création à bas coût

L'idée était d'aller chercher le vin auprès des producteurs de régions différentes, "pour éviter la mise en concurrence" et de proposer des produits abordables. "Ce ne sont pas forcément les vins les plus chers qui sont les meilleurs", affirme François Bellanger. Quant à l'entreprise, il lui aura fallu 20 000 euros pour la créer : "Je n'ai pas de fonds de commerce, j'ai juste un dépôt. J'ai créé une cave, je loue un local à Azé, pour les artisans qui se lancent."

Des livraisons à domicile

François Bellanger a tiré les leçons du premier confinement pour être opérationnel pour le deuxième. Il livre à domicile, les repérages de vins peuvent se faire sur son site ou sur sa page Facebook ou encore tout simplement par téléphone, au 06 70 69 09 40. Et, dans le même temps, il poursuit son tour de France des producteurs, pour dénicher des vins du terroir "de derrière les fagots". "Je veux que tout le monde puisse profiter de bons vins pas chers. Ma gamme se situe de 5 à 30 euros."