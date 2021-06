Le Bourget : projet de fermeture du site logistique de H&M, 153 emplois menacés de suppression

"Un massacre social", voilà comment les syndicats qualifient ce qui est en train de se dérouler chez H&M GBC au Bourget (Seine-Saint-Denis).

Le 9 juin dernier, la direction a réunit tout le personnel dans l'entrepôt et a annoncé "un projet de fermeture" concernant ce site du site, géré par la filiale logistique du groupe suédois. Les employés s'occupent du stockage et de la préparation des vêtements et autres produits à destination des boutiques en France.

Dans un tract, les syndicats (CGT, CFE-CFG, Unsa, CFDT, CFTC, FO, Sud) dénoncent "une volonté claire", "de se débarrasser des salariés après des années de travail dans de très mauvaises conditions... Ce que le Covid n'a pas réussi à faire, H&M GBC l'a fait... ils nous tuent... SOCIALEMENT !", écrivent-ils. Au total, ce sont 153 emplois CDI qui sont menacés, et près de 200 si on prend en compte les intérimaires, selon une source syndicale.

Une réunion du CSE (comité social d'établissement) est prévue ce mercredi matin. Les syndicats espèrent en savoir un peu plus sur les motivations de l'entreprise pour expliquer cette fermeture. Ils appellent les salariés à "débrayer", à cesser le travail ce jour-là, à partir de 10 heures.