Le Bourget : blocage et grève des salariés dans l'entrepôt du groupe H&M

Depuis jeudi dernier, des salariés de H&M Logistics GBC France sont en grève et bloquent l'entrée des camions vers l'entrepôt du groupe au Bourget (Seine-Saint-Denis). Ils dénoncent la fermeture annoncée du site et la suppression de 153 emplois.

Depuis le jeudi 7 octobre, l'entrepôt de H&M Logistics GBC France tourne au ralenti au Bourget (Seine-Saint-Denis). Une grande partie des 153 employés se sont mis en grève illimitée pour dénoncer la fermeture du site, annoncée au printemps dernier. Ils bloquent également le passage des camions vers l'entrepôt.

Une fermeture inattendue

L'annonce de la fermeture a été une surprise alors "que l'entreprise fait des bénéfices et que la direction nous avait assuré que malgré le Covid, tout allait bien", explique Fatima, représentante de la CGT. Une annonce inquiétante surtout pour les salariés qui craignent de perdre leur emploi du jour au lendemain, alors qu'aucune date de fermeture n'a encore été communiquée par la direction.

Parmi ces employés, 67% sont des femmes (selon des chiffres communiqués par la CGT). Beaucoup de femmes seules, précaires, des mères célibataires qui ont dépassé la cinquantaine et qui pour certaines étaient là depuis l'ouverture de l'entrepôt, en 1998, d'abord basé à La Courneuve puis au Bourget. C'est entre ces murs que sont stockés et préparés les vêtements et autres produits, envoyés ensuite dans les magasins français du groupe suédois, spécialisés dans le prêt-à-porter.

Les salariés de H&M en grève depuis le 7 octobre 2021 pour dénoncer la fermeture de l'entrepôt du Bourget en Seine-Saint-Denis © Radio France - Hajera Mohammad

67% des salariés sont des femmes

"On y a laissé notre santé, notre jeunesse", affirme Khadija, 55 ans, dont 23 années passée sur le site. Cette mère de famille estime avoir beaucoup donné à l'entreprise, peut-être même trop, au risque de s'user le corps. "J'ai mes mains qui lâchent, des tendinites, j'ai mal au dos, à force d'avoir porté des cartons lourds, de pousser la marchandise".

Najet, 23 années passée chez H&M également, nous parle de cette douleur à l'épaule qu'elle ne peut presque plus bouger, reconnue comme "maladie professionnelle", dit-elle. "J'ai l'impression d'être humiliée. On s'est sacrifié, surtout au tout début, on a travaillé à la force de nos bras, on a fait des heures sup' quitte à laisser la famille de côté et aujourd'hui, pas de remerciement, on a l'impression d'être balancés comme ça", déplore-t-elle. Même amertume chez Catherine qui travaille depuis 22 ans sur le site :

Ils ont eu les meilleures années de nos vies et aucun respect de notre sueur pendant toutes ces années"

Pourquoi fermer aujourd'hui ? C'est la question que se posent tous les salariés, alors que l'entreprise se porte bien. Le groupe enregistre toujours des bénéfices (plus de 200 millions d'euros depuis le début de l'année). Et puis, d'un point de vue écologique, aller chercher la marchandise depuis les entrepôts en Espagne ou en Belgique pour la livrer dans les magasins en France, c'est aberrant, jugent les syndicats.

Le Bourget : les salariés de H&M en grève pour dénoncer la fermeture de leur entrepôt - REPORTAGE Copier

Un PSE pas à la hauteur selon les syndicats

Ces derniers dénoncent également des "mesures d'accompagnement insuffisantes" dans le PSE, le plan de sauvegarde pour l'emploi, présenté par le direction, avec une offre de formation insuffisante ou des reclassements qui n'en sont pas vraiment. "On propose à certains d'aller travailler dans des boutiques, mais en étant payés des centaines d'euros en moins, ce n'est pas possible !" dénonce Fatima, membre de la CGT.

"Moi à 50 ans, je ne me vois pas chercher un nouveau travail sans avoir été formée, déjà que les jeunes ne trouvent pas", affirme Rosine. Cette mère de famille s'inquiète déjà ne plus pouvoir payer "le loyer, le crédit de la voiture ou le prêt à rembourser pour payer l'école de commerce de ma fille".

"C'est nous qui l'avons faite cette usine, c'est nous qui l'avons organisée et maintenant, ils nous disent dégagez, pas au revoir, mais dégagez... Moi je veux garder ma place, point barre !", prévient de son côté Nacira, préparatrice de commande depuis 17 ans. Avec ses collègues, elle compte bien maintenir la pression, alors qu'une nouvelle réunion entre la direction et les syndicats est prévue ce jeudi. Contacté par mail, le groupe H&M France n'a pas encore répondu à nos questions.