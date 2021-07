Le Bourget : une centaine de manifestants devant H&M contre la fermeture du site

Une centaine de salariés manifestent ce lundi matin devant le site H&M au Bourget. Ils protestent contre la fermeture la plateforme de tri et de distribution annoncée par la direction au début du mois de juin 2021 qui menace directement 153 emplois en CDI.

Non à la fermeture de H&M au Bourget : entre 100 et 150 salariés manifestent ce lundi matin devant le site (selon les syndicats).

Début juin 2021, la direction du groupe de prêt-à-porter suédois a annoncé la fermeture de la plateforme de tri et de distribution en Seine-Saint-Denis qui menace 153 emplois en CDI ainsi qu'une centaine d'emplois d'intérimaires et de prestataires selon les syndicats.

"Ils veulent renvoyer toute la production à l'étranger"

Les syndicats dénoncent une stratégie économique du groupe. "C'est un choix politique. Ils veulent fermer ce site pour renvoyer toute la production à l'étranger et baisser le coût."

Pourtant le groupe va bien assure Cheikhou Ba, secrétaire général CGT de l'union locale du Bourget. "Aujourd'hui on demande de maintenir les salariés sur le site. C'est possible. Ça marchait bien, on change pas quelque chose qui marche !"

Les salariés ont reçu le soutien de plusieurs élus. Ils comptent saisir la préfecture dans les jours à venir et rencontrent mardi des agents de la DIRRECTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi).