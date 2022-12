Le bout du tunnel pour la Fromagerie des Aldudes et sa coopérative laitière

Vers la fin du cauchemar pour la fromagerie des Aldudes et la coopérative laitière du Pays basque. Le lundi 12 décembre 2022 en soirée, le tribunal de commerce de Bayonne a pris connaissance des deux offres de reprises et rendra sa décision le 19 décembre prochain. Mais il n'y a plus de suspens puisque l'offre de la laiterie Agour de Peio Etxeleku à Hélette, a jeté l'éponge. Elle était, pour l'occasion, associée à la laiterie Bastidarra d'Hubert Candelé à Bardos. En face, l'offre de louis Gervoson PDG d'Onetik à Macaye, est désormais seule en course.

Une offre soutenue par les salariés et les producteurs

Cette offre a d'ailleurs reçu le soutien, il y a quelques jours, des 25 salariés, et des 34 producteurs qui depuis belles lurettes ne perçoivent plus de revenus en raison du déficit abyssal de la coopérative évalué à 13,5 millions d'euros. La proposition Onekik permet de garantir la totalité des emplois avec une offre à 1 million 500 000 euros contre un peu moins de 600 000 euros pour celle de Peio Etxeleku. Le parquet de Bayonne, s'est exprimé lors de l'audience à huis clos. La procureure de la République adjointe, Stephanie Veyssiere, s'est prononcée en faveur du dossier Oneki, pour qui tous les voyants sont au vert. Mais quoi qu'il en soit, dans cette affaire, tous les débiteurs ne retrouveront pas leurs billes.

La fromagerie a été créée en 2014 afin de permettre aux producteurs de lait de gagner en autonomie dans la transformation de leur production. Six millions d'euros avaient été investis. Si le tribunal de commerce de Bayonne accepte l'offre de reprise, dès le 20 décembre, la nouvelle direction sera opérationnelle.