La relance éco : le bowling de Thiers veut faire un strike* pour effacer la crise

Les premiers clients sont arrivés devant l'entrée trois heures avant l'ouverture. Un peu tôt mais un bon signe pour le propriétaire depuis un an du bowling - Laser game. Jean-Philippe Communal attendait ce moment depuis longtemps. Il s'est mobilisé avec les patrons de petites entreprises pendant le confinement pour essayer d'obtenir que les assurances indemnisent la perte d'exploitation, un combat loin d'être terminé.

L'ouverture s'est faite évidemment en respectant des règles sanitaires strictes comme dans beaucoup d'établissements: sens de circulation avec entrée et sortie, port du masque obligatoire pour chaque déplacement, etc... Plus quelques spécificités bowling, avec des boules et des chaussures qui doivent être désinfectées entre chaque joueur. Il n'a pas été nécessaire d'installer des plexiglas entre chaque piste, contrairement à ce que craignait Jean-François Communal.

Boules et chaussures, à désinfecter - L'Entrepôt

En revanche, il y a du plexiglas devant le bar, des distributeurs de gel hydroalcoolique un peu partout. La partie restaurant, elle, reste fermée pour le moment. L'activité est limitée et les quatre salariés sont toujours au chômage partiel. Le propriétaire et sa fille suffisent pour faire fonctionner le bowling.

Il a fallu emprunter pour régler les factures en attente et ne pas laisser les fournisseurs avec des impayés. La banque a joué le jeu et reporté les annuités de l'emprunt. De nombreuses charges ont également pu être reportées mais il faudra tout de même les régler le moment venu. L'Entrepôt attend donc de pouvoir reprendre une activité normale, pour rattraper une partie du retard accumulé.

* terme de bowling pour dire que toutes les quilles ont été renversées par une seule boule