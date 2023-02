Le bracelet anti-douleur de l'isérois Remedee Labs s'affiche avec UPSA avant de devenir "dispositif médical"

La société Remedee Labs , fondée en 2016 et installée désormais à Montbonnot-Saint-Martin, compte à ce jour 42 salariés. Elle vient de signer un partenariat avec les laboratoires UPSA (Dafalgan, Efferalgan) pour le développement, commercial notamment, de sa solution de lutte contre les douleurs chroniques et poursuit les tests pour être reconnu comme "dispositif médical". Remedee a mis au point un bracelet connecté dont l'ambition est de limiter la prise d'antalgiques, en luttant contre la douleur par stimulation des endorphines présentes dans le corps. Entretien avec son pdg et cofondateur Jacques Husser.

France Bleu Isère : Jacques Husser, UPSA est un grand spécialiste de la lutte contre la douleur mais à l'aide de molécules. Votre but c'est de lutter contre la douleur sans médicaments. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ?

Jacques Husser : Non parce que ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas nécessairement un remplacement complet. Ça dépend beaucoup des pathologies en fait. Et on constate plutôt un complément, c'est à dire une amélioration complémentaire, ou de temps en temps une diminution, en fait, de la prise de molécules qui est remplacée, mais sans sans une substitution totale.

D'UPSA vous allez utiliser aussi le réseau de représentants auprès des médecins et des professionnels de santé ?

Oui, absolument. Et là, c'est un gros plus effectivement pour une entreprise comme Remedee Labs qui est une start-up. On a beau être une quarantaine on n'a pas la force de frappe d'une marque et d'une société comme ça. Et effectivement, UPSA a une force de vente très importante de visiteurs médicaux qui vont visiter des dizaines de milliers de généralistes en France et qui vont embarquer Remedee en même temps que leurs antalgiques. Donc pour nous c'est une opportunité de distribution commerciale qui est très importante.

La prochaine grande étape pour votre société, ce serait la reconnaissance en tant que dispositif médical. Qu'est ce que ça ouvrirait pour vous ?

Ça change tout parce qu'effectivement aujourd'hui on est encore dans un schéma d'amélioration de la qualité de vie, de "bien-être" on va dire. À à partir du moment où vous êtes dispositif médical vous pouvez avoir des allégations médicales sur des pathologies précises. Aujourd'hui, on s'intéresse nous à un certain nombre de pathologies comme la fibromyalgie, comme l'arthrose, comme la migraine...

Avec un "dispositif médical" vous pouvez être prescrit en fait ?

Voilà effectivement, on peut effectivement être prescrits et on peut être remboursé à terme. Donc ça veut dire que là, on a trois phases. On a une phase de bien être comme actuellement, on a une deuxième phase qui va être la phase de reconnaissance de dispositif médical et de d'allégation médicale très précise pour que les patients s'y reconnaissent. Puis une troisième phase qui est celle du remboursement, soit par des mutuelles privées, mais surtout par le système de santé publique, la Sécurité sociale.

Ce qui forcément, développe le marché. Vous attendez cette reconnaissance pour cette année ?

Non, On attend cette reconnaissance pour la première moitié de l'année prochaine. Parce que bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on s'attend à des résultats cliniques positifs dans certaines pathologies que j'ai évoquées. Et à partir du moment où on a ces résultats cliniques, on peut présenter son produit. En fait, le produit, lui, il est déjà compatible avec les normes médicales et on s'attend à ce que ça aille relativement vite en fait.

Vous avez aussi approché la FDA (Food and drug administration) pour une certification en Amérique du Nord. Vous êtes toujours en discussion avec la FDA ?

Complétement ! On a eu une première reconnaissance en 2023 qui est le "breakthroug device", reconnaissance de "dispositif innovant". C'est un grand palier qui a été passé et cette étape là en fait nous permet d'avoir une conversation fluide avec la FDA, ce qui n'est pas le cas sans cette reconnaissance, et d'aller plus vite à l'approbation qui est la "FDA Clearance" qui permet, comme avec le marquage CE médical, d'avoir des allégations médicales. Donc on est en train de rentrer dans la phase 2 avec la FDA pour savoir de quoi on aura besoin pour obtenir l'approbation alors là plutôt à l'horizon 2025.