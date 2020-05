La société bretonne NG-Biotech livre 100.000 tests sanguins aux hôpitaux de Paris

L'entreprise bretonne NG-Biotech, à Guipry-Messac (Ille-et-Vilaine) a reçu une commande des hôpitaux de Paris portant sur 100.000 unités de tests sérologiques rapides NG-Test® IgG-IgM COVID-19. Ces tests sont destinés aux professionnels de santé et aux patients de l'Assistante Publique-Hopitaux de Paris. Les premières unités ont été livrées début mai. NG-Test® IgG-IgM COVID-19 est un test sérologique (sanguin) en bandelette. Le résultat est obtenu en 15 minutes à partir d’une simple goutte de sang. Ce dispositif « tout en un » unique en son genre, intègre un auto-piqueur et un collecteur de sang capillaire.

Des contrats avec l'armée et le CHU de Rennes

L'entreprise bretonne a déjà signé un contrat avec la Direction Générale de l'Armement, portant sur un million d'euros. Elle a également livré 15.000 tests au CHU de Rennes, destinés à 13,000 personnels soignants et 2,000 patients, dans le cadre d’un partenariat avec le fonds Nominoë. La société a reçu des commandes fermes de la région Bretagne (100,000 unités) et du département de l’Ille-et-Villaine (20,000 unités) et a été retenue pour intégrer la plateforme d’achat mise sur pied par la région Ile-de-France pour la réalisation de 5 millions de tests Covid-19.

Un second site de production

Le second site de production de NG Biotech a été livré, sur la commune de Guipry (Ille-et-Villaine), et sera opérationnel dans les prochaines semaines. Il permettra de produire production deux millions d’unités par mois d’ici juillet et pourra augmenter en capacité en fonction de la demande, pour monter jusqu’à trois à quatre millions d’unités par mois avant fin 2020.