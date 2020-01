Le Brexit inquiète les producteurs de vins des Côtes du Rhône

Drôme, France

Les Britanniques sont friands des vins Côtes du Rhône, Côte du Rhône Villages et des crus septentrionaux de la Vallée du Rhône.

Pour le groupement de professionnels Inter Rhône, le Royaume Uni est le deuxième marché à l'export derrière les Etats-Unis. Il représente 17% des exportations. En 2019, les Britanniques ont acheté à Inter Rhône 141 000 hectolitres de vins pour 72 millions d'euros de chiffre d'affaire.

"Le Brexit, on le redoute mais on s'y prépare depuis quelques mois déjà" souligne Eric Rosaz, délégué général d'Inter Rhône, "maintenant on va rentrer dans une phase plus opérationnelle. Va s'ouvrir une période de négociations pendant un an."

Des quotas, des droits de douanes ?

Un accord de libre-échange va établir les nouvelles relations commerciales entre le Royaume-Uni et les pays de l'Union Européenne. "Là, on peut tout imaginer" explique Eric Rosaz, "on peut redouter la mise en place de quotas, des contrôles à l'entrée du Royaume-Uni. On peut imaginer des droits de douane. En fait, on peut tout imaginer. Donc là, la négociation va être très, très, très, très importante."

Le Brexit pourrait aussi avoir des conséquences sur les Appellations d'Origine Protégée insiste le délégué général d'Inter Rhône: "la France est le pays historique des appellations d'origine. Et quand vous êtes dans l'Union européenne, vous avez des règles de protection mutuelle. Le fait que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne remet en question la protection des appellations. C'est un enjeu extrêmement important. Donc là, on va vraiment rentrer dans le dur. Il faudra qu'on pèse sur les négociations."

Baisse des exportations aux Etats-Unis à cause des taxes

Aux Etats-Unis, l'administration Trump a mis en place mi-octobre une taxe de 25% sur les importations de vins. Une taxe qui se ressent sur les ventes de vins de la Vallée du Rhône.

"On vient d'avoir les chiffres de novembre" explique Eric Rosaz, "on a des baisses de moins 30% d'importation de vins de la vallée du Rhône aux Etats-Unis. Hier, j'étais avec mes collègues bordelais et ils en sont à moins 47%. Il y a vraiment, en novembre, une chute très, très importante de nos importations aux Etats-Unis. On ne connaît pas encore les chiffres de décembre, mais ils risquent d'être du même ordre. Les entreprises sont touchées et là, on ne sait pas qui va se passer. On ne sait pas quand ça va se terminer."

Les Etats-Unis sont le premier marché d'exportation pour Inter Rhône avec, en 2019, 146 000 hectolitres de vin vendus et 107 millions euros de chiffre d'affaire.