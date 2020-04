Le BTP se prépare à la reprise

On s'achemine vers une reprise des chantiers dans le Bâtiment et les travaux publics et pour s'assurer que tout se passera dans les meilleures conditions, un chantier pilote a été mis en place ce jeudi à Ajaccio pour vérifier la faisabilité des bonnes pratiques sanitaires. Le STC s’y oppose.

Les fédérations du BTP, le MEDEF, la DIRECCTE et la direction « Santé au Travail » de Corse ont élaboré un plan d’action de poursuite de l’activité des chantiers du BTP. Ce plan d’action agrémenté d’un « guide des bonnes pratiques sanitaires » intègre les risques spécifiques liés à l’épidémie du Coronavirus. Pour préparer cette reprise progressive, ardemment souhaitée par ce secteur important de l’économie insulaire, un chantier pilote a été ouvert à Ajaccio pour en vérifier la faisabilité. Le guide qui l’accompagne est censé permettre à la fois la réouverture des magasins de matériaux et la reprise progressive des travaux en cours. Les fédérations des deux départements souhaiteraient en tout cas pouvoir redémarrer leur activité rapidement. Objectif fixé : fin avril.

"Les conditions sont aujourd'hui réunies" Dominique Antoniotti - Fédération BTP 2B- © Maxppp - Michel Luccioni

ROUVRIR SOUS QUINZAINE

Dans cette perspective, la Fédération de Haute-Corse est dans l’attente de réception d’une commande de 80.000 masques pour ses adhérents. Son président, Dque Antoniotti, estime que « la totalité de l’activité a été arrêté depuis près d’un mois parce qu’on avait pas les guides de bonne pratique et parce que de nombreuses communes ont pris des arrêtés d’interdiction pour tout ce qui était lié aux activités du bâtiment et travaux publics ». Aujourd’hui selon lui, avec ces nouveaux éléments et les masques qui commencent à arriver, progressivement l’activité pourrait commencer à reprendre : « les négociants ont rouvert, les carrières aussi. D’ici une quinzaine de jours on pourrait reprendre une activité quasiment en totalité ».

CHANTIERS SOUS CONTROLE

Port des masques obligatoires ? © Maxppp - Vincent Isore

Cette reprise éventuelle de l’activité BTP est évidemment étroitement surveillée par les services préfectoraux de la DIRECCTE (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi). Sa Directrice, Isabel De Moura, se félicite de cette 1ère étape avec constitution d’un cahier des charges et des premiers éléments « plutôt positifs » concernant la problématique des transports, des lieux de vie, de la non-multiplication de la co-activités, du respect des consignes de base sur le lavage des mains et la distanciation ainsi que l’alimentation en gel et masques de protection. Ce qui ne l’empêche pas d’avertir : « tout le temps nécessaire sera pris pour s'assurer que les consignes définies collectivement sont applicables sur le terrain et ce avant d'autoriser tout redémarrage de chantier, les contrôles seront par ailleurs réguliers »

LES CRAINTES DU STC

Des mesures prises d’un côté et des annonces faites de l’autre qui ne rassurent pas pour autant le STC. Le syndicat s’oppose à la réouverture de ces chantiers car, dit-il, « les conditions ne sont pas réunies pour assurer parfaitement la sécurité sanitaire des salariés et des clients pour le second œuvre ». Son secrétaire général, Jean Brignole, estime même que « la vie des salariés est mise en danger car, même si le port du masque et autres protections seront obligatoires, le respect d’une distance d’au moins un mètre entre deux ouvriers est difficilement applicable sur un chantier ou dans des véhicules ». Le STC dénonce le manque de matériel, le non-respect évident sur un chantier des distances, et la non-présence de points d'eau. Un syndicat qui dénonce, au même titre que d’autres, de ne pas avoir été consulté en amont sur ce sujet.