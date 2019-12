Le budget des cadeaux de Noël est en hausse

En moyenne, les Français comptent offrir des cadeaux à sept personnes pour un budget moyen de 254 euros, contre 246 euros l'an dernier, selon l'étude Noël de Kantar pour Ebay*. C'est en Auvergne-Rhône-Alpes que le Père Noël sera le plus généreux avec un budget prévu de 277 euros. En Bourgogne-Franche-Comté, on va y consacrer 272 euros. En revanche, dans le Grand Est, dans les Pays de Loire, en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie, les cordons de la bourse seront plus serrés avec des dépenses prévues de 234 euros. Pour des raisons évidentes de moyens, les 34-44 ans prévoient de dépenser plus (290 euros en moyenne) et les 16-34 ans moins (212 euros en moyenne).

Plus d'une personne sur deux se dit prête à offrir un objet d'occasion, rebaptisé vintage pour faire plus chic.

Les chouchous du Père Noël

Sans surprise, ce sont les enfants qui seront les plus gâtés à Noël. Le budget moyen qui leur sera consacré se monte à 200 euros. On va dépenser 132 euros pour son conjoint et 111 euros pour les grands-parents. Viennent ensuite les neveux et les nièces, suivis des parents, et des beaux-parents. Les amis passent avant les frères et sœurs. Un homme sur trois offre un cadeau à ses collègues, contre 9% des femmes seulement. En revanche, elles sont plus nombreuses à penser à leurs voisins que les hommes.

Comment finance-t-on ces achats ?

Plus d'un consommateur sur trois épargne toute l'année pour financer son budget cadeau, les femmes étant plus prévoyantes que les hommes en la matière. 15 % vont utiliser leur bonus de fin d'année. 11 % réduisent leurs dépenses habituelles et 9 % revendent des objets dont ils ne se servent plus pour financer cette cagnotte. Enfin une personne sur trois ou presque attend le mois de décembre pour faire ces emplettes, pour se sentir immergé dans l'atmosphère de Noël.

*Enquête réalisée en ligne du 17 au 25 octobre, auprès de 1338 Français âgés de 16 à 64 ans.