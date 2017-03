Le budget sécurité de la ville de Perpignan ne connait pas la crise

22 nouveaux policiers municipaux viennent d'être recrutés à Perpignan, ils sont désormais 147. Leur nombre a doublé en 7 ans, tout comme le nombre de caméras de vidéo-protection.

Le budget 2017 de la ville de Perpignan doit être voté ce jeudi soir en conseil municipal. Un budget à 339,6 millions d'euros, dont 6,8 millions d'euros consacrés à la sécurité. Le budget sécurité de la ville de Perpignan a augmenté de 3 millions d'euros ces sept dernières années.

22 nouveaux policiers municipaux

Cette année encore, les impôts des perpignanais ne vont pas augmenter, c'est le cas depuis 7 ans. En revanche, face à la baisse des dotations de l'État, la ville fait des économies en supprimant des postes. 252 postes ont été supprimés ces 7 dernières années dans différents services, et la ville va continuer ses efforts de rationalisation et de mutualisation. Un départ sur deux à la retraite n'est pas remplacé, sauf dans un service : la police municipale. D'ailleurs, 22 nouveaux policiers viennent d'être recrutés. Ils sont désormais 147, c'est 2 fois plus qu'il y a 7 ans. Il y a également 205 caméras de vidéo-protection, contre 98 en 2010.

"Professionnalisme, méthode et moyens" (Romain Grau)

"Ce que nous recherchons c'est la tranquillité de nos concitoyens qui peuvent vaquer à leurs occupations en famille, qui peuvent travailler, qui peuvent prospérer", affirme Romain Grau, premier adjoint au maire de Perpignan. "C'est un choix politique de faire face aux problèmes de sécurité de nos concitoyens en y répondant avec professionnalisme, méthode, mais en y mettant des moyens".

Les mêmes armes que les policiers nationaux

Plus de moyens humains donc, mais également matériels. Dans quelques jours, les policiers municipaux vont patrouiller avec les mêmes armes que les policiers nationaux. "Ils étaient déjà armés, mais ils étaient armés de revolvers, mais pas encore des nouvelles dotations de pistolets automatiques", ajoute le maire de Perpignan Jean-Marc Pujol. "Les services de la préfecture ont rédigé les autorisations de port d'armes la semaine dernière pour qu'ils puissent aussi utiliser les pistolets automatiques que nous avons reçu".

Plus d'investissements dans les dépenses d'équipement

Par ailleurs, il y aura 46 millions d'euros d'investissements en dépenses d'équipement en 2017, des travaux de voirie et dans les écoles notamment. C'est 5% de plus que l'année dernière, 15% de plus qu'en 2015. Enfin, la dette par habitant diminue : 1822 euros par habitant, contre 2235 euros en 2008.