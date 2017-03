Le buffet engagé : un fast good solidaire et écolo qui cartonne

Le Buffet Engagé sert des box à petits prix avec des produits à plus de 90% issus des producteurs régionaux. Un restaurant solidaire qui sert aussi des repas aux SDF et qui va bientôt s’agrandir

Le buffet engagé comme tout bon fast food sert quelques hamburgers et frites, mais Benoit Mignot le tout jeune patron voulait en faire un fast Good, du coup, la spécialité ce sont des local box, des plats traditionnels, bavettes et autres, mais aussi tout un tas de plats végétariens servis dans une boite comme pour les pâtes pour des prix très raisonnables. Et avec des produits à 93% issus des circuits courts donc des producteurs de la région.

Le restaurant est aussi solidaire, car par exemple régulièrement en fin de semaine quand les produits n'ont pas tous été consommés mais qu'ils sont encore bons, le cuisinier prépare des plats qui seront ensuite servis aux SDF du centre d'hébergement d'urgence d'Anzin, à Noël, ces sans abris ont aussi eu droit à des repas. Et puis le buffet organise aussi des journées récréatives pour les enfants de centres sociaux. Au total 5000 euros de cadeaux sur l'année. Et le buffet accueille aussi régulièrement des jeunes en insertion.

Des box en carton recyclable et des poules pour manger les déchets de la cuisine

3° particularité de ce buffet c'est qu'il est écolo, car par exemple toutes les fameuses Box sont en carton recyclables et puis tous les déchets ménagers comestibles sont dévorés par les poules d'un des salariés.

Le concept séduit car en un an, le fast good sert une centaine de repas par midi, il faut dire qu'il est bien situé juste devant la serre numérique avec tous ses étudiants et start Up. Mais le buffet engagé qui fait aussi traiteur a aussi séduit des collectivités comme la ville de Valenciennes qui régulièrement commande des plats, au total entre 1000 à 2000 plats par semaine. Le tout jeune patron de 25 ans qui a lancé son entreprise quand il était encore étudiant l'année dernière a même reçu au ministère des finances un trophée national de l'économie sociale et solidaire.

Un autre restaurant, une crêperie, une boulangerie pour créer une dizaine d'emplois

Face à ce succès, Benoit grouille d'idées, il vient de racheter une boulangerie à Haveluy pour faire ses pains et viennoiseries. Il va ouvrir une crêperie près de l'étang Chabaud Latour à Condé sur l'Escaut, et puis il projette aussi de lancer un vrai restaurant toujours à côté de la serre numérique, un établissement qui serait aussi ouvert le we et qui programmerait des groupes locaux pour des soirées spectacles.

L'objectif c'est de passer d'ici novembre de 4 salariés à 17 . Des jolis projets qui coutent 500 000 euros alors pour tenter de diminuer un peu la facture il participe à la bourse Aviva, et s'il obtient le plus de votes d'internautes d'ici 11 jours il gagnera 50 000 euros.