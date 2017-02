Le bulletin de paie clarifié séduit les salariés

Selon un rapport remis lundi 20 février au gouvernement, les salariés qui on testé le bulletin de paie clarifié sont globalement satisfaits. Des "adaptations" sont toutefois préconisées d'ici la généralisation du dispositif, en 2018.

Le bulletin de paie clarifié a convaincu la plupart des salariés qui l'ont expérimenté en 2016, selon un rapport remis lundi aux ministres Myriam El Khomri (Travail), Christian Eckert (Budget) et Jean-Vincent Placé (Simplification). Ce nouveau bulletin, qui regroupe notamment les cotisations par thème (santé, retraite, chômage), a été testé en 2016 par une dizaine d'entreprises volontaires de 650 à 47.000 salariés.

Satisfaction pour plus de 8 salariés sur 10

Au total, près de 100.000 salariés ont expérimenté le nouveau bulletin l'an dernier, à la Société générale, Saint-Gobain, Solvay, ou encore l'Afpa. 88,3% des salariés interrogés sur le dispositif se disent "satisfaits de la nouvelle version" selon le rapport de la mission dirigée par Jean-Christophe Sciberras, DRH France chez Solvay. Et plus de 85% des salariés jugent la nouvelle fiche de paie "lisible et compréhensible".

Un peu plus de 9.000 salariés des entreprises pilotes ont participé à l'enquête menée en ligne à la fin de l'été 2016. Les changements qui ont le plus séduit les salariés sur la nouvelle fiche de paie sont le "regroupement des cotisations par risques" et "l'affichage du montant total versé par l'employeur" (net + cotisations salariales + cotisations patronale). Ces deux changements ont satisfait 78% des salariés.

Les organismes de retraite et mutuelles mentionnés sur le nouveau bulletin ?

Les auteurs du rapport préconisent toutefois quelques améliorations. Certains salariés ont en effet estimé que "des libellés pourraient encore être améliorés". Cette réserve concerne essentiellement le "bloc relatif au montant, à l'assiette et au taux des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle". Par exemple, 46% des salariés regrettent la "suppression du nom des organismes auxquels les cotisations sont versées". Lors de la remise du rapport, la ministre du Travail, Myriam El Khomri, n'a pas exclu de prévoir la mention des organismes de retraite et mutuelles dans les fiches de paie, sans en préciser le caractère obligatoire ou facultatif. "Une réunion interministérielle va se dérouler la semaine prochaine" et le gouvernement va publier d'éventuelles modifications par décret "le plus rapidement possible", a précisé la ministre.

Le rapport indique par ailleurs que le passage au bulletin clarifié a entraîné "peu de dysfonctionnements", qui ont été "rapidement corrigés". Le bulletin de paie clarifié a été étendu au 1er janvier aux entreprises de plus de 300 salariés. Il sera généralisé à toutes les entreprises début 2018.