Le bureau de poste d'Auxerre centre-ville fermé pour cinq mois

"Le bureau de poste d'Auxerre centre-ville, place Charles Surugue, va être réorganisé, rénové et modernisé pour mieux accueillir ses clients", annonce le groupe La Poste dans un communiqué.

Le local auxerrois fermera ses portes le vendredi 23 juin au soir et ne rouvrira pas avant le 9 novembre. En cause : des travaux de modernisation de l'accueil et de l'agencement intérieur. La Poste souhaite : "mettre en place de nouvelles formes d'organisation et d'accueil des clients".

Les horaires des autres bureaux élargis

Pour assurer la continuité de services, les clients pourront se rendre pour des opérations postales et bancaires dans les bureaux de poste de proximité dont les horaires seront élargis le temps des travaux.

Le bureau de Poste Auxerre Paul Bert - 110 rue du pont. Du lundi au vendredi de 9h à12h et de 14h à 18h. Le Samedi de 9h à 12h

Le bureau de Poste Auxerre Saint-Siméon - Centre commercial Saint Siméon. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Les colis rue Dunand

Pour le retrait des plis et colis que les facteurs n'auront pas pu distribuer lors de leurs tournées (recommandés, colissimo, chronopost...), les clients sont invités à se rendre à La Poste Carrepro, 22 rue Dunand, du lundi au vendredi de 8hà 17h30 et le samedi de 8h à 12h

"Ces travaux, visant à améliorer le bureau de poste, n'auront aucune incidence sur la distribution de courrier qui sera assurée 6 jours sur 7 par le facteur", ajoute l'entreprise postale.

Le bureau de poste d'Auxerre centre-ville entièrement rénové ouvrira le jeudi 9 novembre à 14h.