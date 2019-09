Le bureau de poste de Chenôve déménage : tensions entre des salariés et la direction

Chenôve, France

Dès jeudi, le bureau de poste de Chenôve démarre son déménagement et cela crée des tensions entre la direction et les salariés. Vendredi, quatre agents sur dix se sont mis en grève, soutenus par les syndicats CGT et SUD PTT. Ils s'opposent aux potentiels changements d'horaires mais dénoncent aussi le manque de place du futur bureau. Le bureau va rouvrir le 30 septembre dans de nouveaux locaux, juste en face des anciens.

Une potentielle fermeture du bureau entre midi et deux

"Ils refusent la fermeture méridienne du bureau qui va dégrader les conditions de travail et le service public postal rendu aux usagers," écrit la CGT FAPT de Côte d’Or dans un communiqué. Pour l'instant rien n'est sûr, le nouveau règlement intérieur sera étudié fin septembre lors d'un comité technique. S'il est validé, les horaires changeront à partir du 18 novembre : le bureau fermerait entre 12 h 30 et 14 h.

"On a quand même un certain nombre de clients qui viennent entre midi et deux" - agente anonyme

Une agente du bureau témoigne anonymement, elle est l'une des quatre grévistes et s'oppose à ces nouveaux horaires : "on a quand même un certain nombre de clients qui viennent entre midi et deux parce que c'est facile de se garer, qu'ils travaillent et que pour eux c'est très pratique. Là on perd un service public énorme ! Et puis comme ce sera fermé entre midi et 14 h, il y aura plus de monde le matin et l'après-midi et donc plus du queue."

La direction du réseau de la poste de Bourgogne nous a expliqué pourquoi elle décidait de fermer le bureau entre midi et deux. Une question de fréquentation déjà : aujourd'hui à Chenôve il y a deux guichets ouverts à midi mais la fréquentation sur ces horaires ne remplit même pas l'activité espérée pour un seul guichet. Il y a une fréquentation bien plus forte l'après-midi. L'idée est donc d'ouvrir quatre guichets au lieu de trois entre 14 h et 18 h. Il s'agit aussi d'une question d'horaires de travail : fini le rythme de brigade où les agents travaillent cinq heures de suite. Ils auraient ainsi des horaires plus classiques : trois heures le matin et quatre heures l'après-midi.

Une pétition qui a récolté 218 signatures

Si ce bureau fermait entre midi et deux, en Côte-d'Or il ne resterait plus que deux bureaux de postes ouverts à ces horaires : à Beaune et Dijon Grangier. Les syndicats ont fait signé "une pétition aux usagers, demandant le maintien des horaires d’ouverture, de 9h à 18h sans interruption," qui a reçu 218 signatures. "Preuve de la grande fréquentation du bureau de Chenôve, de 9h à 13h30, 220 personnes l’ont signée! Cette pétition sera envoyée au Directeur du Réseau Bourgogne ainsi qu’au maire de Chenôve qui doit aussi prendre ses responsabilités dans ce dossier," ajoutent les syndicats dans un communiqué.

Des locaux plus petits, trop petits ?

Ils dénoncent aussi "le manque de place du futur bureau."" Implanté sur une surface de 230m², ce nouveau bureau de poste proposera à ses clients l’ensemble de leurs opérations postales et bancaires habituelles. Ils continueront à être accueillis dès leur entrée au sein du bureau de poste," indique la direction de la poste.

Les salariés appréhendent beaucoup le fait de travailler dans des locaux plus petits : "des locaux exigus, on a des stocks on sait pas où on va les mettre. On a des archives qu'on est obligé de garder un certain temps et on ne va pas savoir où les caser. Tout les départs de courriers aussi : en général on a quand même deux à trois structures qui partent, là on ne peut même pas les faire rentrer dans le bureau ! On ne sait pas comment on va pouvoir travailler correctement."

La direction du réseau de la poste de Bourgogne nous a indiqué qu'il s'agit d'un déménagement lié à la restructuration de la ville de Chenôve, cette cellule n'est donc pas du ressort de la poste mais allouée par la ville. L'ergonomie des choses a été repensée et est encore à repenser afin de s'adapter à cette nouvelle cellule.

Voici où seront implantés les nouveaux locaux, à la place du panneau "Commerces à louer" © Radio France - Sophie Allemand