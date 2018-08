C'est désormais confirmé. La Poste va bel et bien fermer son bureau situé dans le quartier des Rives du Cher à Tours. Une fermeture prévue d'ici la fin de l'année. Les activités courrier et colis seront assurées chez un commerçant du quartier. Les habitants, eux, ne comprennent pas.

Tours, France

Encore un bureau de poste qui ferme à Tours. Après ceux de Rochepinard et de Ste-Radegonde, fermés fin 2016, c'est au tour du quartier des Rives du Cher de perdre son bureau de poste. La fermeture est prévue d'ici la fin de l'année. Le bureau le plus proche sera désormais situé à quelques centaines de mètres, avenue Grammont.

C'est une catastrophe. Ici, c'est un quartier de vieux et ce bureau situé au pied des immeubles est très pratique. La vie de quartier va finir par ne plus exister" Habitants des Rives du Cher

La Poste doit revoir son réseau urbain pour s'adapter à la chute de l'activité courrier

Avec Internet, l'activité courrier ne cesse de chuter et La Poste veut revoir son réseau pour " mieux s'adapter aux usages et aux besoins de ses consommateurs. La Poste tient à rassurer l'ensemble des habitants sur la démarche entreprise : sa volonté est bien sûr de maintenir une présence postale sur l'ensemble des quartiers de la ville, adaptée aux besoins et aux habitudes de consommation de ses clients."

Les services courriers et colis resteront sur place chez un commerçant relais. Soit le bar-tabac PMU du quartier. Soit la supérette Diagonal située juste à côté de la Poste. Quant au distributeur automatique de billets, il devrait rester sur place.