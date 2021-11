Le bureau de tabac du futur assurera le lien social en Charente

La Confédération des Buralistes est venue présenter ce jeudi en Charente le Fonds de Transformation, destiné à moderniser les bureaux de tabac, qui doivent vendre désormais autre chose que du tabac et des journaux. C'est leur survie qui est en jeu, pour répondre à la baisse de vente des cigarettes.

Même la carotte des buralistes a changé : rouge au centre, entourée de blanc pour le service et de bleu pour la France

De l'argent pour les bureaux de tabac du futur : la Confédération nationale des Buralistes est venue présenter ce jeudi en Charente le Fonds de Transformation, destiné à moderniser les bureaux de tabac qui, pour survivre durablement à la baisse de la consommation de tabac, doivent vendre désormais autre chose que des cigarettes et des journaux. C'est le cas pour les produits régionaux, la connectique, les cadeaux, les accessoires de mode. On pourra bientôt aussi, dans des bureaux de tabac, retirer de l'argent ou payer ses factures du quotidien (taxe d'habitation, loyers pour les bailleurs sociaux, PV de stationnement, ou encore cantine des enfants).

Vin et produits régionaux sont vendus dans ce bureau de tabac à Cognac © Radio France - Pierre MARSAT

Jean-Claude GRATTEAUD a entièrement repensé, il y a 8 mois, son bureau de tabac, avenue Victor Hugo à Cognac. Il a racheté la boulangerie voisine, et doublé la surface de son commerce, grâce au Fonds de Transformation qui l'a aidé à hauteur de 33 000 euros (le maximum) sur un budget travaux de 180 000 euros. Et aujourd'hui, le bureau de tabac ne vend pas que du tabac. Et, quand les services publics disparaissent, les bureaux de tabac assurent le lien social, pour ceux qui se présentent comme "commerçants d'utilité locale". En 15 ans, 8000 bureaux de tabac ont fermé en France. Il en reste aujourd'hui 24 000.

Le président national de la Confédération des Buralites Philippe Coy (à droite) avec le président départemental Alain Lagarde et Jean-Claude Gratteaud buraliste à Cognac © Radio France - Pierre MARSAT

