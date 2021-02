Dans l'Eure, le bureau mobile facilite les démarches admistratives à la campagne

Le bureau mobile de l’association Accueil Service a parcouru 24.000 kilomètres en 2020. Le véhicule sillonne les routes de l'Eure et s'installe sur les places de village pour apporter une aide aux plus fragiles ou aux plus précaires dans les territoires ruraux.

Installé sur la place devant la salle des fêtes d'Ézy-sur-Eure, Maëva Robilllard et Steve Bersot, les deux accompagnateurs sociaux de l'association Accueil Service ont un rendez-vous ce matin. "Chaque jour, on a une zone sectorisée et on prend des rendez-vous en fonction de cette zone" explique Maëva Robillard. Tout public est accueilli, mais "on favorise les personnes en milieu rural qui ne peuvent pas se déplacer vers les structures physiques, beaucoup les jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation" détaille-t-elle. Pour sa première année de plein exercice en 2020, 389 entretiens ont été menés et 287 dossiers instruits par le bureau mobile.

C'est vraiment pour toutes demandes : la retraite, les finances, le logement, la santé - Maëva Robillard

Une diversité de public accueilli explique Maëva Robillard Copier

Les personnes rencontrées peuvent être des ménages en logement autonome en situation fragile, des personnes vivant chez des tiers ou dans des conditions précaires, des personnes sans domicile fixe ou des victimes de violences conjugales. Il y a d’ailleurs de plus en plus de femmes qui se rendent au bureau mobile.

Le bureau mobile se rend dans tout le département de l'Eure, du lundi au vendredi, par secteurs © Radio France - Laurent Philippot

REPORTAGE - Visite du bureau mobile d'Accueil Service Copier

De nombreux services

Internet, téléphone, ordinateur, photocopieur, le bureau mobile est aménagé. L'accompagnement n'est qu'une des cordes à l'arc du bureau mobile. "On apporte aussi des colis alimentaires aux personnes en précarité" explique Maëva Robillard. Le camping-car offre aussi la possibilité de prendre une douche ou de faire laver son linge. Le bureau mobile distribue des kits d'hygiène à ceux qui en ont besoin. Le bureau mobile peut aussi servir de domiciliation pour ceux qui sont à la rue. Le courrier qui leur est adressé à l'association est distribué lors de la prochaine tournée.

Tout est prévu pour la convivialité, comme la machine à café ! © Radio France - Laurent Philippot

Après plusieurs années à faire des maraudes avec l'association, Steve Bersot a rejoint l'équipe du bureau mobile : "La maraude, c'est une aide ponctuelle avec des gens qu'on peut rencontrer tous les soirs, tandis que le bureau mobile, c'est des gens qu'on va rencontrer une fois par semaine, ou toutes les deux semaines" explique-t-il, ravi de pouvoir se déplacer dans tout le département de l'Eure. Le camping-car affiche d'ailleurs 24.000 kilomètres pour la seule année 2020.

Les services du bureau mobile sont entièrement gratuits. En cas de besoin, vous pouvez le contacter par mail bureaumobile@accueilservice.fr ou par téléphone 07.85.38.12.23.